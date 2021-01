Srovnání s Ivanem Hlinkou? To vůbec nejde! tvrdí Hübl, který legendu překonal

Úterní extraligová dohrávka mu z paměti hned tak nevymizí. Viktor Hübl se zlatým písmem zapsal do historie litvínovského hokeje. Gólem a asistencí režíroval nestárnoucí 42letý veterán velký obrat Vervy proti Vítkovicím (3:2), čímž zároveň překonal v klubové produktivitě legendárního Ivana Hlinku.

„Co by mi teď řekl? Těžko říct, s tím nikdo moc nepočítal. Ale srovnání s panem Hlinkou... On na svoje body potřeboval o půlku zápasů míň než já," prohlásil po vítězství 3:2 kapitán Vervy, jenž nastřádal za Litvínov už 681 bodů! Rekord velikána českého hokeje přitom pokořil v symbolický den. Právě dnes by trenér olympijských vítězů z Nagana, který v roce 2004 zemřel při tragické autonehodě u Karlových Varů, oslavil jednasedmdesáté narozeniny.

„Věděl jsem o tom. Posílám mu alespoň pozdrav nahoru," řekl borec, jenž si za stavu 0:2 nejprve připsal druhou asistenci u zásahu Jarůška a těsně před druhou pauzou pak z úhlu trefil poodkrytou branku při dvojnásobné přesilovce.

„Maséři říkali, že mi k vyrovnání jeho maxima chybí bod. Když jsem se před lety za něj posunul na druhé místo, věděl jsem, že mi schází asi 120 bodů. Říkal jsem: to nejde stihnout. A najednou tady stojím a stihl jsem to," usmíval se muž, jenž v srpnu sfoukne na narozeninovém dortu už 43 svíček.

Zleva brankář Vítkovic Miroslav Svoboda, Filip Pyrochta z Vítkovic a Viktor Hübl z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

Žlutočerný dres poprvé přetáhl přes hlavu v roce 1998 a s týmem svého srdce zažil elitní centr skoro všechno. Mistrovskou euforii i tvrdé záchranářské boje v ošemetné baráži. Přitom dosahuje jednoho milníku za druhým. V prosinci předčil v kanadském bodování základní části nejvyšší soutěže Petra Lešku, nyní zapsal do sbírky další nesmírně cenný úspěch. „Srovnání s panem Hlinkou ale vůbec nejde. Byl to jeden z nejlepších hokejistů v Čechách," smeká Hübl.

Umění slavného borce na ledě sledoval ještě jako dítě. „Neskutečný hokejista a pak jsem ho poznal i jako výborného člověka. Říkali jsme, když jsme před šesti lety udělali titul, že nám tam seshora nějak pomohl. Jeho duch tady pořád je," tvrdí šikovný útočník, jenž má v nohách 1203 extraligových bitev s bilancí 389 gólů a 476 nahrávek.