Polák odstoupil a Vítkovice ztratily zápas. Naše hra se rozsypala, štve kouče

Po přesilovkové střele Krenželoka a trefě Werbika zkraje druhé třetiny narostlo Ostravanům sebevědomí. Hráli dobře a Vervu mohli položit na lopatky. Vytvořili si řadu příležitostí, jenže na Godlu potřetí nevyzráli, což je v konečném zúčtování hodně mrzelo. „Měli jsme spoustu vyložených šancí, které jsme ale promrhali. Soupeři jsme neodskočili a po kontaktním gólu, kdy se nám ještě zranil Roman Polák, se naše hra rozsypala," smutnil po porážce 2:3 asistent trenéra Vítkovic Radek Philipp, který litoval odstoupení kapitána.

Ostřílený bek se vrátil na litvínovský led poprvé od 8. prosince, kdy tehdy za píchnutí holí Havelky do rozkroku, inkasoval trest do konce zápasu. Zápas nedohrál ani v úterý. Tentokrát kvůli zranění.

„Na modré čáře zastavil puk. Jeden z hostujících hráčů mu projel pod nohou. Nevíme, co s ním přesně je. Uvidíme, co řeknou lékaři," prohlásil Philipp. Bývalý zadák St. Louis, San Jose, Toronta či Dallasu hostům v každém případě citelně chyběl. „Tým by to měl zvládnout i bez něj, ale ztráta je to obrovská," přitakal kouč.

Zleva brankář Vítkovic Miroslav Svoboda, Filip Pyrochta z Vítkovic a Viktor Hübl z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

Litvínovští se poté nadechli k obratu. Nejprve srovnal ve dvojnásobné přesilovce skóre Viktor Hübl a výsledek na stranu Vervy překlopil ve třetí třetině Martin Látal. Jeho nahození nakonec po odrazu a s nešťastným přispěním beka Galvinše skončilo za Svobodovými zády. „Takhle to trénujeme, rovnou všechny puky na branku. Tak jsem ho tam hodil a s velkým štěstím to vyšlo," oddechl si autor vítězného gólu, jenž se ve žlutočerném dresu trefil vůbec poprvé v sezoně.

„Jsem rád, už to bylo frustrující," tvrdí 32letý útočník, který v listopadu a prosinci laboroval se zdravotními problémy. „Měl jsem dvakrát pochroumaný žebra, kdy jsem vynechával čtrnáct dnů dvakrát po sobě, netrénoval jsem a vypadl z tempa. Pak rovnou skočil do zápasu po dvou tréninkách, potřeboval jsem se do toho dostat. Už se cítím mnohem líp, šance mám, kluci mi je vytvářejí," těší Látala, jehož tým vyhrál potřetí v řadě za tři body a před aktuálně jedenáctými Vítkovicemi má v tabulce čtyřbodový náskok.