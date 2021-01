Máme důvod být naštvaní! Brankář Komety těžce nese Hollandovo vyloučení v závěru utkání

Rozhodující gól v brněnské síti sledoval smutně z trestné lavice vyloučený kanadský bek Holland. „Já mu nic nevyčítám. Jeho zákrok byl podobný jako zhruba dvacet předtím. Prostě jen odvedl svoji práci. O žádný faul určitě nešlo. Jenže sudí to viděli bohužel jinak," stýská si brankář Komety Karel Vejmelka. „Máme určitě důvod být naštvaní," je přesvědčený.

Zápas posledních extraligových mistrů měl podle něj velmi dobrou úroveň. „Oba týmy ukázaly, že jsou silné v přesilovkách. Bylo to vyrovnané střetnutí, a v poslední třetině bylo za stavu 2:2 jasné, že ho rozhodne jedna chyba. Nakonec jsme se jí dopustili my, byť ne tak úplně naší zásluhou," netají zklamání.

V pátek bude mít Kometa na třineckém kluzišti příležitost k odvetě. „Normálně moc neřeším, zda hrajeme hned za pár dní s tím stejným soupeřem. Tentokrát to však bude o něco pikantnější. Po takovém závěru u nás budeme mít ještě mnohem větší motivaci zvítězit v Třinci za tři body," tvrdí Vejmelka.

🎥 @HCKometa otáčí průběh duelu s Třincem a na konci druhé třetiny vede 2:1! O rozdílovou branku se postaral po rychlé akci Stanislav Svozil. 🚨 První gól sezóny pro mladého beka Brna. #KOMvTRI #TELH pic.twitter.com/mBsAjDvxKC — Tipsport extraliga (@telhcz) January 26, 2021

Poslední dobou je takřka neustále v permanenci, protože Klimeš, s nímž se v první polovině sezony v brance téměř pravidelně střídal, je nyní zraněný. „Mně nevadí, že chytám skoro pořád. Vyhovuje mi to," prozradil. Záda mu teď nejčastěji kryje teprve šestnáctiletý dorostenec Schnattinger. „Je na svůj věk hodně šikovný, kdyby musel do branky, určitě by to zvládl," je si jistý Vejmelka.