Je to flink, nenechá si poradit, sepsul Prospal útočníka. Ten odchází do Plzně

V minulé sezoně pomohl hokejovým Českým Budějovicím, v nichž hostoval z mateřské Sparty, k návratu do extraligy po sedmi letech. Jenže v aktuálním ročníku s výkony Alberta Michnáče v Motoru až taková spokojenost nepanovala. Proto se Jihočeši rozhodli dvaadvacetiletého útočníka uvolnit do Plzně, v níž bude hostovat do konce sezony.

Michnáč v tomto ročníku odehrál za České Budějovice 24 duelů, v nichž si připsal pět gólů a osm asistencí. Naposledy ale nastoupil k zápasu 8. ledna při debaklu 0:7 na ledě Liberce. Od té doby ale ze sestavy vypadl a sedmkrát v řadě nenastoupil.

A hlavní kouč Jihočechů Václav Prospal si při vysvětlování důvodů Michnáčovy absence nebral servítky. V offline rozhovoru s fanoušky, jehož první část klub zveřejnil na svých oficiálních stránkách ve středu, mimo jiné uvedl.

V posledních zápasech nedostával od trenéra Prospala příležitost, a tak konec sezony stráví Albert Michnáč v dresu @HC_Plzen.

„Albert Michnáč je flink. Je to někdo, kdo vidí hru, umí přihrát, dát gól, ale absolutně nemá zaujetí pro hru, bojí se v soubojích, nechce hrát do obrany, neumí přijmout kritiku. Na svůj věk, kdy nemá v profesionálním hokeji nic odehráno, je to paličák, který si nenechá poradit," prohlásil Prospal, jenž jako hráč získal dva tituly mistrů světa.

Trenér Václav Prospal na střídačce hokejistů Českých Budějovic.

„Vidím v něm ofenzivní potenciál, to bych byl hloupý tohle nepřiznat. Ale není to můj typ hráče a já se v něm velmi zklamal. Proto nehraje. Je to škoda. Když si to uvědomí a začne pracovat úplně jinak, může mít něco před sebou a vyrůst z něj extraligový hokejista," doplnil Prospal.

Uvědomit si to Michnáč, jenž v minulosti strávil tři roky v kanadské juniorské OHL a v roce 2018 reprezentoval Českou republiku na juniorském mistrovství světa, může v Plzni.

Hlásíme posilu do útoku! Náš tým posílí dvaadvacetiletý forvard Albert Michnáč

Vítej, Alberte!

„Bylo to pro mě nečekané. Nehrál jsem asi sedm zápasů za sebou, s čímž jsem pochopitelně nebyl spokojený, protože se mi docela dařilo, když jsem prostor dostával. Pan trenér mi řekl, že větší prostor dostávat nebudu, proto jsem hledal jiný tým, kde ho dostávat budu. Když se ozvala Plzeň, byla to jasná volba," přidává Michnáč svůj pohled v rozhovoru pro oficiální stránky Plzně.

Českým Budějovicím chce dokázat, že udělaly chybu, když se jej rozhodly pustit na hostování. „Určitě chci ukázat, že jsem si ten prostor zasloužil. Co od sebe očekávám? Musím rozhodně bodovat! Je tu lepší tým, útočnější. Byl jsem až trošku překvapený, že se Plzeň ozvala. Je třetí v tabulce a já hrál v posledním týmu. Je rozhodně sympatické, jak tu pracují s mladými hráči. Těším se!" doplňuje Michnáč.

Albert Michnáč (uprostřed) v dresu Českých Budějovic.

„Stále máme řadu zraněných, a když se naskytla možnost vzít Alberta do Plzně, využili jsme ji. Jedná se o mladého hráče s potenciálem, uvidíme ho v našem týmu do konce sezony a zjistíme, jak na tom bude. V Českých Budějovicích se dokázal prosadit, tak doufáme, že to potvrdí," vysvětluje pro klubový web Plzně její sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Premiéru v dresu Západočechů by mohl Michnáč zažít už v pátek. Shodou okolností na ledě mateřské Sparty.