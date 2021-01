Návrat po čtyřech letech! Kometa získala obránce, který jí pomohl k mistrovskému titulu

Na hokejovou Kometu, v níž v minulosti rok a půl působil, nedá dopustit. V sezoně 2016/17 s ní získal extraligový titul, hned poté ale Peter Trška zamířil do Vítkovic, jejichž dres oblékal čtyři sezony. Nyní ale osmadvacetiletý slovenský reprezentační obránce hlásí návrat do Brna, které jej získalo na hostování do konce ročníku.

O jeho možném přesunu do Brna se spekulovalo od začátku ledna poté, co se Vítkovice s Trškou a dalším obráncem Štencelem rozloučily kvůli jejich neuspokojivým výkonům. Nyní je vše oficiální. Kometa příchod účastníka mistrovství světa 2017 potvrdila.

„Svému agentovi jsem říkal, že co se týče České republiky, Kometa je pro mě priorita. Znám zdejší prostředí, mám na Kometu skvělé vzpomínky, líbí se mi město. I když jsem hrál v Ostravě, do Brna jsem jednou měsíčně jezdil, protože se nám tady opravdu líbí. Co se týče zahraničních lig, víme, jak obtížná situace ve světě panuje. Kometa pro mě zkrátka byla na prvním místě a jsem rád, že to vyšlo," hlásí v rozhovoru pro brněnské oficiální stránky rodák z Ilavy, jenž poslední zápas za Vítkovice odehrál 5. ledna.

„Chodil jsem ale pětkrát až šestkrát týdně na led a kromě toho ještě do posilovny, takže jsem v dobré kondici. Věřím, že se brzy dostanu do zápasového rytmu, Samozřejmě jsem chtěl dohrát tuhle sezonu až do konce, proto jsem poctivě makal, abych byl nachystaný," říká Trška, jenž v této sezoně zaznamenal v 25 zápasech gól a dvě asistence.

Peter Trška v dresu Vítkovic.

Vlastimil Vacek, Právo

Z návratu do Komety je nadšený. „Mám z toho parádní pocit, strávil jsem tady rok a půl, vyhráli jsme s Kometou titul. Popravdě jsem někde v koutku duše věřil, že se do Brna ještě vrátím," dodává zadák, jenž v extralize hrál i za Mladou Boleslav.