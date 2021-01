Olomouc získala z Komety dvacetiletého útočníka Kunce

Po návratu obránce Petera Tršky hlásí hokejová Kometa ve středu i jeden odchod. Brňané pouští do Olomouce na přestup dvacetiletého útočníka Michala Kunce.

„Věděl jsem o tom asi tři týdny dopředu, ale měl jsem zraněnou nohu, takže jsem to nemohl urychlit. Doufám ale, že jsem tu ve správný čas," prohlásil Kunc pro oficiální stránky Kohoutů.

Do extraligy v dresu Komety poprvé nakoukl v říjnu 2019. V uplynulé sezoně naskočil do sedmi duelů, v té aktuální do osmnácti. Dohromady si připsal dvě asistence.

„Víme, že má dobrý pohyb i dobré zakončení. Je mu dvacet, takže si myslím, že budoucnost je před ním. Samozřejmě jsme se na to dívali i vzhledem k budoucnosti. Je to kvalitní hráč, který toho má hodně před sebou," uvedl olomoucký trenér Jan Tomajko.

„Ještě toho tolik odehraného nemá. Myslím, že může hrát na jakémkoliv postu, což je jeho obrovská výhoda. Jaké to bude mít v týmu, to se ještě uvidí. Takový typ hráče ale chceme do našeho týmu, protože dobře bruslí, je talentovaný a věříme, že se bude ještě zlepšovat," dodal Tomajko.