Ti diváci mi strašně chybějí, vybavily se Němcovi při debutu za Spartu vzpomínky na Lva i nároďák

O jeho možném přestupu z Komety do Sparty se spekulovalo už před necelými dvěma týdny, vše nakonec ale klaplo až ve čtvrtek. O den později už hokejový mistr světa z roku 2010 Ondřej Němec absolvoval svůj debut v rudém dresu. A dopadl na výbornou, vedoucí Pražané i zásluhou šestatřicetiletého obránce porazili ve šlágru 40. kola extraligy do té doby třetí Plzeň jednoznačně 4:0.

Takže absolutní spokojenost?

Jsem hrozně rád, že se můj přestup po tak dlouhé době, kdy se táhnul, vyřešil. Přišlo mi to naprosto zbytečně mediálně prezentované. Mám radost, že jsem mohl jít hned do zápasu, vždyť za poslední dva týdny jsem odehrál jediný. Snažil jsem se být co nejvíc prospěšný pro tým. Předvedli jsme kvalitní výkon vzadu i vepředu, fungovaly nám přesilovky. Tím jsem to měl hodně usnadněné. Vítězství 4:0 je dobrý začátek.

Bylo těžké zapadnout do systému Sparty?

S klukama jsem absolvoval jen jeden trénink a rozbruslení. Snažil jsem se plnit to, co po mně trenéři chtěli.

Premiéra Ondřeje Němce za Spartu Čas na ledě 15:29 Počet střídání 22 Průměrný čas na střídání 0:42 Góly 0 Asistence 0 Bodyčeky 3

Jaké jste od nich měl pokyny?

Ze začátku hrát co nejjednodušeji a být co nejvíc prospěšný týmu. Věřím, že se to povedlo.

Debut Ondřeje Němce očima trenéra Sparty Josefa Jandače: Pro hráče je první zápas za nový tým po delší pauze vždycky těžší, zejména pro staršího a zkušenějšího. Ondra ale potvrdil, že hokej umí. Předvedl velice jednoduchý a spolehlivý výkon, který jsme od něj očekávali.

Bylo na první dobrou vidět, že se Sparta nachází v obrovské pohodě? Vyhrála počtvrté v řadě, bodovala dokonce už podesáté za sebou...

Vždycky je fajn přijít do týmu, kterému se daří. Jednoduché to pro mě bylo i proto, že spoustu kluků z týmu znám.

V libeňské O2 areně jste jako domácí hráč na klubové úrovni naposledy nastupoval v dubnu 2014, kdy jste v dresu pražského Lva srdnatě vzdorovali ve finále KHL Magnitogorsku a podporovala vás vyprodaná hala. Vybavily se vám nyní tyto vzpomínky?

Tenkrát jsme si tu sezonu všichni neskutečně užívali. Byla vyprodaná O2 arena a teď mi ti diváci v ní strašně chybějí. Je obrovská škoda, že v hale, v níž jsem zažil vyprodáno nejen se Lvem, ale i za reprezentaci na mistrovství světa 2015, teď člověk hraje před prázdnými tribunami.