Růžička netušil, že překonal Krále. Když mi Petr Vrána dával puk, tak jsem se divil, smál se

V šesté minutě třetí dvacetiminutovky vlétl třinecký Martin Růžička do obranného pásma Komety a parádní ranou do pravého horního roku branky Karla Vejmelky ukončil střelecký účet zápasu 40. kola, který Třinec vyhrál 4:1. Pro třineckého snajpra výjimečný okamžik. Gólem s pořadovým číslem 191 překonal dosavadního vládce střelecké tabulky Ocelářů v základní části extraligy Richarda Krále.

V utkání proti Spartě (5:4 po samostatných nájezdech) ve 36. kole Růžička vyrovnal Králův rekord, další čtyři zápasy ale střelecky mlčel. Proti Kometě se na čele třinecké střelecké tabulky osamostatnil. „Mám z toho velkou radost. Vůbec jsem nevěděl že tady ta meta je. Když mi Petr Vrána, který mi na ten gól přihrál dával puk, tak jsem se ho ptal, co to vlastně dělá," smál se 35letý mistr světa z roku 2010.

„Je to skvělý milník, ale asi to docením až časem. Velký dík patří spoluhráčům, se kterými jsem v Třinci hrál. Byli a jsou to špičkoví hokejisté. Bez nich bych těžko nějaký milník překonal," řekl Růžička.

Holt skládala i jiná třinecká legenda

Výkon berounského rodáka, který hraje v Třinci už od 2009/2010, ocenil i současný asistent trenéra Václava Varadi a někdejší útočník Pardubic a Třince Marek Zadina, který v dresu Ocelářů v základní části nastřílel 130 gólů. „To je o trošku méně," culil se Zadina. „Martin je výborný hráč, skvostný střelec. Má za sebou skvělou kariéru. Moc mu gratuluji, nadřel se na to a vydržel si počkat. Je těžké zdolávat takové rekordy a pro jeho následovníky bude složité jej překonat," uvedl Zadina.

Růžička v extralize odehrál ve třech klubech (kromě Třince ještě za Spartu a Znojmo) 662 utkání, ve kterých posbíral 555 bodů (261 gólů a 294 přihrávek). Jakou další metu by rád pokořil? „To neumím říct. Nemám ambice zdolávat další rekordy. Snažím se odvádět maximum pro tým, pomoci gólem, čímkoliv," uvedl Růžička. „Ale je skvělé, když překonáte takovou ikonu, jakou je Richard Král. Je za tím spousta dřiny," dodal.