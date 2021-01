HOKEJ ONLINE: Důležitý souboj sousedů v tabulce. Kometa už vede jen o gól

Domácí se nenacházejí v optimální pohodě, po odchodu Ondřeje Němce se navíc nebudou moci opřít o jeho zkušenosti v obraně. Momentální devátá pozice navíc není rozhodně to, co by bylo bossovi Liboru Zábranskému zrovna po chuti.

Čísla také nehovoří v prospěch Moravanů. Ti nedokázali Vervu porazit v normální hrací době už dlouhých sedm zápasů. Litvínov navíc postupně nabírá formu a z posledních šesti utkání hned ve čtyřech případech slavil vítězství. Bude se radovat i dnes?