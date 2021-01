Hokejisty Vítkovic posílil kanadský centr

"Je to centr, což je post, který jsme potřebovali posílit. Díky tomu, že hrál ve Znojmě a na Slovensku na něj máme i reference od trenérů a dodám, že pozitivní. Aktuálně k nám přichází do konce sezony s tím, že pokud budeme spokojení s jeho službami, můžeme využít opci a prodloužit do sezony následující," řekl klubovému webu sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Flick si v této sezoně připsal ve 22 zápasech 12 bodů za 10 branek a dvě asistence. Do Znojma přišel předloni v listopadu z německého druholigového Ravensburgu a připsal si ve 37 duelech včetně play off 39 bodů (16+23).

Dnes už Flick s Vítkovicemi trénoval. "Je to komunikativní kluk. Těší se na novou výzvu v podobě české extraligy, kterou ještě nikdy nehrál. Je to typický centr, což je fajn, protože se vytvoří opět konkurence a kádr se rozšíří, což je hodně dobře," uvedl trenér Miloš Holaň.

"Vedení udělalo velice dobrou práci. Reference, které máme, čekám, že potvrdí. Cením si jeho pozitivního myšlení, to mají Kanaďané v krvi, věřím, že se mu tady bude dařit," dodal Holaň. Zatím neví, zda posilu využije již v neděli proti Hradci Králové. Flick totiž cestoval do Ostravy po pátečním duelu s Novými Zámky a dorazil ráno. "Rozhodnu se v den utkání, přece jen byl po dlouhé cestě," dodal Holaň.

Flicka draftovalo v roce 2010 ve 4. kole na 120. místě Chicago, ale startu v NHL se nedočkal. Působil v AHL v Rockfordu, Providence, Portlandu i Manitobě a v ECHL v Toledu a South Carolině. Do Evropy se vydal v roce 2017 a hrál i za Villach v EBEL, na Slovensku za Zvolen a v druhé nejvyšší německé soutěži za Crimmitschau.