Klepiš po kolapsu Komety: Musíme se sebrat, každý musí přidat

"Myslím si, že jsme tým s dobrou partou kluků a dobrým tým nemůže prohrát víc jak dva zápasy po sobě. A já už ani nevím, kdy jsme vyhráli," řekl Klepiš v on-line rozhovoru s novináři po utkání, v kterém si Kometa připsal třetí porážku v běžné hrací době za sebou.

Kometa vyhrála v neděli v Pardubicích 3:2 a to byl pro ni jediný úspěch z uplynulých sedmi utkání. Doma prohrála počtvrté v řadě, naposledy se radovala na vlastním ledě 12. ledna proti Spartě (4:3 v prodloužení). "Musíme se sebrat, každý musí přidat. Od prvního do posledního hráče tomu musíme dát všichni víc. Takhle to prostě nejde. Ani se nenadějeme a bude tady play off. Jestli tam chceme vystupovat takhle, tak bychom asi žádnou šanci neměli," podotkl Klepiš.

V úvodím dějství zařídil Kometě vedení 2:0 dvěma góly americký kanonýr Peter Mueller. Po obratu Severočechů Brňané v 57. minutě dokázali vyrovnat na 3:3, ale hned za 17 sekund rozhodl Tomáš Pospíšil.

"První třetina byla z naší strany dobrá. Druhá byla ale katastrofická, to jsme se nedostali snad ani z pásma. To se prostě na takové úrovni takovému týmu stávat nesmí. Třetí taky nebyla ideální, ale snažili jsme se," uvedl Klepiš.

Parádní přihrávka Viktora Hübla a gól nehlídaného Pospíšila sebrala Kometě šanci na bodový zisk. "Nebylo to poprvé, že se nám stalo, že dáme gól a hned střídání nato gól dostaneme. Nikdo samozřejmě neudělá chybu schválně, ale stávat se to nesmí, protože tým soupeře naroste a roste i tlak. Horko těžko jsme se se štěstím srovnali a pak se stane tohle," řekl.

Litvínov dává gól. Zleva brankář Brna Karel Vejmelka a Rhett Holland, uprostřed Richard Jarůšek z Litvínova.

Václav Šálek, ČTK

Kádr Komety prochází řadou změn, ale podle šestatřicetiletého mistra světa z Německa z roku 2010 by se to nemělo na týmu podepsat. "Nevím, jestli to dvacetiletým klukům vadí, jestli jsou z toho vystresovaní, ale myslím si, že to, co se děje mimo... Jasně. Každý si to přečte na mobilu nebo tak podobně, ale neslyšel jsem, že by se to v kabině rozebíralo. To si dělá vedení, je to věc (majitele a trenéra) Libora Zábranského. My se musíme starat o výkon," dodal Klepiš.