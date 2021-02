Hradec Králové hlásí čtyři klíčové podpisy

„Všichni tito hráči jsou důležitými články naší sestavy a jsem rád, že jsme se domluvili na další spolupráci. Zároveň momentálně probíhají jednání s dalšími členy A-týmu ohledně nových smluv," říká pro oficiální stránky klubu jeho generální manažer Aleš Kmoníček.

Účastník MS 2015 Smoleňák obléká hradecký dres už čtvrtou sezonou, poslední dvě navíc jako kapitán. Nyní se domluvil na nové dvouleté smlouvě s následnou opcí. „Radek je dlouhodobě náš nejproduktivnější hráč, v Hradci se mu líbí, a tak byla dohoda poměrně rychlá," potěšilo Kmoníčka.

Radek Smoleňák.

archiv: Česká televize

I nadcházející ročník odehraje v Mountfieldu Petr Koukal, jenž v létě oslaví 39. narozeniny. „I přes svůj věk je pro nás Petr důležitým hráčem a rádi bychom, aby své bohaté hokejové zkušenosti předával našim mladým hráčům, což bude jeden z jeho hlavních úkolů pro příští sezónu," přibližuje Kmoníček roli Koukala, mistra světa z roku 2010, účastníka pěti světových šampionátů a trojnásobného extraligového mistra s Pardubicemi.

Pardubickou minulost má za sebou i francouzský forvard Jordann Perret, který nyní v Hradci kroutí svou druhou sezonu. A přidat by měl i další dvě. „Jordann si svými výbornými výkony za poslední dva roky řekl zcela jasně o nový kontrakt. Navíc je to skvělý kluk do kabiny, kterému se i s rodinou v Hradci velmi líbí," uvedl generální manažer Mountfieldu HK.

Dokonce o tři roky pak prodloužil s Hradcem Králové Nedomlel. „Richard přišel do Hradce jako důrazný a defenzivní obránce a postupně se svými velmi dobrými stabilními výkony stal nedílnou součástí naší obrany. Jeho pokračování byla jedna z našich priorit," uzavírá Kmoníček.