Za druhou a třetí třetinu se mohu akorát tak omluvit, pěnil vítkovický trenér Holaň

„Můžu hodnotit jenom první třetinu, v té jsme byli lepší, hráli jsme dvě přesilovky a měli jsme dost možností gólově odskočit. To se nám ale nepovedlo. Za druhou a třetí dvacetiminutovku se mohu akorát tak omluvit," zlobil se trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Výkon svých svěřenců po první přestávce si nedokázal vysvětlit. „Asi jsme si mysleli, že už jsme to utkání vyhráli. Do druhé třetiny jsme vstoupili naprosto nesoustředěně, dostali rychlé dva góly a pak jsme se sesypali. Vůbec to nechci hodnotit," dodal Holaň.

Třinci stačily na otočení skóre dvě a půl minuty prostřední dvacetiminutovky. Nejprve srovnal Miloš Roman, druhý gól přidal za 73 vteřin Erik Hrňa. „Po šílené první třetině, kdy byly Vítkovice o třídu lepší a vyhrály ji naprosto zaslouženě, je ten konečný výsledek skvělý. Bylo to z naší strany bez emocí, nasazení. Jako v nějakém přátelském utkání, kde je jedno, jaký je výsledek. Takhle hrát nemůžeme, ty týmy se samy neporazí," upozorňoval třinecký trenér Václav Varaďa.

O první přestávce proto dvakrát vlétl do kabiny. „Museli jsme si některé věci vyjasnit a ukázat hráčům, že to není dobrá cesta, po které se vydali. Ale asi jsme to potřebovali, abychom se zvedli. Od druhé třetiny náš výkon rostl každou minutou," poukázal Varaďa.

Třinecký kouč prohodil od úvodu druhé třetiny Michala Kovařčíka ze druhé útočné formace do čtvrté, do druhé se naopak posunul slovenský útočník Miloš Roman. A jeho spolupráce s centrem Michaelem Špačkem zafungovala. Posila z Tampere Špaček se na vysoké výhře podílel gólem a dvěma gólovými nahrávkami právě Romanovi.

Brankář Daniel Dolejš z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Byly to výborné akce kluků, kteří to vykombinovali a já jsem to už prakticky jen doklepával. Ve druhém případě úplně do prázdné branky," popisoval Roman, který se do sestavy Třince vrátil v nedělním zápase proti Karlovým Varům po šestitýdenní pauze způsobené zraněním.

„V neděli jsem se do toho ještě dostával, dneska už to bylo každým střídáním lepší a lepší. Hrál jsem po delší době na křídle a hrálo se mi super," uvedl Roman, který proti Vítkovicím zdvojnásobil svou dosavadní střeleckou bilanci v této sezoně. „První třetina byla z naší strany žalostná, až od druhé jsme začali hrát tak, jak chceme. Pomohly nám rychlé dva góly," dodal 21letý útočník.