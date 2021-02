Forman je zpět ve Spartě a málem kuriózně skóroval. Parťáka za tkaničku nespraží

„Kluci měli vítěznou šňůru. Bál jsem se, aby mým příchodem neskončila," oddechl si 30letý křídelník po triumfu 5:2. V neděli ještě zápolil za Motor proti Mladé Boleslavi, poté se na jihu Čech rychle rozloučil a v úterý už bojoval v libeňské O2 areně za mateřský klub, s nímž získal extraligové stříbro i bronz.

Proti Energii odehrál přes šestnáct minut, a i kvůli absenci zraněného Sobotky, jenž minule proti Zlínu utrpěl řeznou ránu, naskočil rovnou do elitní formace vedle Horáka s Řepíkem. „Oba jsou to reprezentanti a skvělí hráči. Lepší návrat jsem si nemohl přát. Ale ať bych tady vlezl do jakýkoliv lajny, všude je to výbornej hráč," připomněl Forman.

Byl dost vidět. V první třetině připravil zpoza branky šanci pro Košťálka, a asistenci pak později opravdu zapsal. Chvíli to dokonce vypadalo, že návrat do Sparty oslaví gólem. Při snaze o nahrávku nastřelil protihráče Černocha, od jehož brusle svištěl kotouč k brance, před níž ho lehounce ztečoval za Habalova záda Horák. „Romana jsem nespražil, tečoval to tkaničkou a je to jeho gól," mrknul Forman, který působení v Budějovicích hodnotí úspěšně.

Hokejisté Sparty slaví. Robert Říčka (druhý zleva) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů Ondřeje Němce (vlevo) a Jana Buchteleho.

Michal Kamaryt, ČTK

V 18 zápasech nastřádal sedm gólů a osm přihrávek. „Moc jsem si to v Motoru užil. Jediná kaňka byla, že jsme se neodlepili ode dna tabulky, jinak tam byla samá pozitiva," líčil Forman. „Všichni tam jsou zarputilí a mentalita týmu je dobrá. Bohužel se nechytil začátek a plácali jsme se v tom, ale všichni věřili, že se to zlomí," doplnil ostřílený útočník, jenž pomohl sparťanům natáhnout bodovou sérii na dvanáct utkání.

Lázeňskému týmu odskočili do rozhodujícího trháku ve druhé třetině, kdy vstřelili dva góly během 58 sekund. K vítěztsví 5:2 přispěl dvěma přesnými ranami Říčka a parta trenérů Hořavy a Jandače dál vládne nejvyšší soutěži. „Začátek byl z naší strany ospalejší, dva góly ke konci byly taky zbytečný, ale jinak výkon nebyl špatný," uzavřel Forman.