Olomouc - Třinec 2:3 Třinec prohrával o dvě branky, nakonec slaví výhru

Po úvodních minutách bez větších šancí Olomouc otevřela skóre zápasu v přesilové hře v polovině první třetiny. Nahodil vystřelil z pravého kruhu a přestože se zdálo, že puk do sítě šťastně tečoval Knotek, byla branka připsána Nahodilovi.

Chvilku po inkasované brance se před Konráda protáhl Růžička, jenže domácího brankáře nepřekonal. Ve velkých šancích se vzápětí ocitli bratři Kovařčíkové. Michal před prázdnou brankou promáchl pobídku Špačka a Ondřej nepřekonal Konráda v samostatném úniku. Zvýšit olomoucké vedení mohl naopak Gřeš, ale jeho pokus propadl Štěpánkovi jen vedle branky.

Lukáš Nahodil z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Třinec v závěru první a na začátku druhé třetiny nezahrál dobře přesilovou hru pěti proti třem a Konráda pořádně neohrozil. Brzy poté navíc sám podruhé inkasoval. Burian se rozjel do rychlého brejku, stáhl si puk do bekhendu a poslal jej do sítě.

Na druhou inkasovanou branku už ale hosté našli rychlou odpověď. Růžička přihrál zpoza branky volnému Stránskému, nejlepší střelec soutěže se nemýlil a připsal si 28. gól v sezoně. Sedm minut před koncem druhé třetiny navíc mohl srovnat Roman, jehož střela se zastavila až o tyč Konrádovy branky.

Oceláři vstoupili aktivně také do třetí třetiny a odměnou jim za to byla vyrovnávací branka. Po pěti minutách Adámek střílenou přihrávkou našel před brankou hokejku Michala Kovařčíka, který usměrnil puk za Konrádova záda. O dvě minuty později se navíc prosadil i jeho bratr Ondřej a povedenou tečí Adámkova nahození otočil vývoj zápasu na stranu Třince.

Zleva brankář Olomouce Branislav Konrád, Jan Knotek z Olomouce a Daniel Kurovský z Třince.

Luděk Peřina, ČTK

Za domácí mohl vzápětí srovnat Knotek, ale proti jeho teči zasáhl Štěpánek a dorážka domácího útočníka zamířila těsně vedle. Po rychlém protiútoku se poté zjevil sám před Konrádem Růžička, ale klička hostujícímu střelci nevyšla a puk mu utekl za branku. Olomouc si v poslední minutě vytvořila nadějný tlak, vyrovnávací branku z něj však nevstřelila.