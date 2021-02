Bylo to jako v play off. Vítkovice jsou teď úplně jiný tým, míní bek Sparty Polášek

„Je to skvělé, do konce základní části je nějakých deset zápasů a chceme se nahoře udržet zuby nehty. I když samozřejmě víme o tom, že je to jen o dva body a Třinec má zápas k dobru," řekl obránce Sparty Adam Polášek po sedmé výhře Sparty v řadě.

Dvě třetiny vládli oba brankáři, góly začaly padat až v poslední části. „Hodně to připomínalo zápas play off. Bylo to u pracované, nula nula až do třetí třetiny. O naší výhře rozhodly maličkosti. Vítkovice zareagovaly na naše vedení, měly šance, ale nenechali jsme si to utéct, což je parádní," cenil si Polášek.

Odchovanec vítkovického hokeje se do Ostravy vrátil poprvé od odchodu do Sparty na začátku loňského prosince. „Je to úplně jiný tým, než ve kterém jsem působil. Jsou tu jiní trenéři, spousta nových hráčů. Už když přijeli v prosinci k nám do Prahy, tak byli jako vyměnění," poukázal Polášek.

Hrají propracovaný hokej

Tým, ve kterém zahájil letošní sezonu pochválil. „Působí silným, pracovitým dojmem. Dohrávají souboje, chodí hodně před branku a chtějí střílet ze všech pozic. A hlavně už nedělají laxní chyby, jak jsem to tady zažil. Hrají velmi propracovaný hokej," upozornil.

Spartu od ztráty bodů ochránila střelecká nemohoucnost domácího týmu. „Několikrát netrefili téměř prázdnu branku," oddychl si trenér Pražanů Miloslav Hořava. „Věděli jsme, že Vítkovice odehrály v Třinci skvělou první třetinu a utkání rozhodly až slepené góly domácích ve druhé části. My jsme jim ty góly dát nedokázali proto jsme se trápili až do konce," dodal Hořava.