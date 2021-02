Olomoucký Burian se konečně trefil, mrzelo ho však, že k bodům to nevedlo

„Prohra hodně mrzí. Nebyl to z naší strany špatný zápas. Bohužel, ve třetí třetině jsme měli osmiminutový výpadek, kdy jsme byli nedůrazní v našem obranném pásmu a soupeř nás za to dvěma góly potrestal. Je to strašná škoda. Dnes jsme si body určitě zasloužili. Hráli jsme slušně, dopadlo to však zle," litoval zklamaný Burian.

Příčinu porážky viděl v přílišné opatrnosti. „Vedli jsme 2:1, asi tam trochu byla. Nevím. Možná nebyla na místě. Měli jsme hrát aktivněji, rychleji přistupovat k protihráčům, zkrátka být důraznější v prostoru před gólmanem a nepouštět je k dorážkám a tečím. Třinec jede, je na vítězné vlně. Kdyby jim to tak nešlo, tak třeba vyrovnávací gól vůbec nepadl, neodrazilo by se to k nim. Jenže je to nyní prostě tak," uvedl dvaatřicetiletý hokejista.

Šance na výhru však podle něj i přes nízký počet střel na straně jeho týmu byla. „Nějaké jsme si vypracovali. Škoda nájezdu Lukáše Nahodila, který přišel hned po gólu na 2:0. Kdyby to proměnil a vedli jsme 3:0, asi bychom se teď bavili o třech bodech pro nás," mínil Burian.

Náladu mu nespravil ani gól, který vsítil po parádním bekhendovém blafáku. „Konečně to přišlo. Čekání bylo už moc dlouhé. Nejprve jsem si to nepřipouštěl, ale později mě to už začalo srát. Snažil jsem se to zlomit a jsem rád, že to mám za sebou. Body ale nemáme, takže...," prohlásil.

Proč se střelecky trápil, neví. „Kdybych věděl, v čem byl problém, odboural bych to v pátém kole a netrápil bych se do teď. Prostě to nelepilo. Doufám, že teď už se to otočí a začne mi to do brány padat. Hlavně ale musíme sbírat body jako tým. Ty nám chybí, moc jich nemáme," dodal.