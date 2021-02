Dlapa dal bývalému týmu dva góly. Jsem už z Brna dlouho pryč, nepropadal euforii obránce

K triumfu Bruslařů přispěl dvěma góly a jednou asistencí obránce Ondřej Dlapa, který v Brně v minulosti působil. „Tři kanadské body v jednom utkání je moje extraligové maximum. Jsem šťastný, že jsem pomohl k cennému vítězství, ale to, že to bylo zrovna v zápase s Kometou, si nijak zvlášť neužívám. Je to už docela dlouho, co jsem z Brna pryč, a navíc bez diváků to není ono," nepropadal Dlapa euforii.

Věří, že se jeho mužstvo udrží po základní části nejvyšší soutěže v elitní čtyřce, která si zajistí přímý postup do čtvrtfinále play off. „Uděláme pro to maximum, ale ještě je před námi hodně zápasů," uvědomuje si.

Mladoboleslavský trenér Pavel Patera Dlapu pochválil. „Jsem rád, že se mu povedlo vstřelit dva góly zrovna v Brně. Je to poctivý kluk s tvrdou střelou," uvedl na adresu devětadvacetiletého beka.

Závěr jsme neodehráli příliš takticky, ví Patera

Pro vývoj střetnutí byla podle něj klíčová prostřední dvacetiminutovka. „Byli jsme v ní mimořádně produktivní. Ke konci jsme si však cestu za třemi body trochu zkomplikovali. Závěr jsme neodehráli příliš takticky, ale naštěstí to pro nás dobře dopadlo," oddechl si Patera.

V brněnském týmu tak dobrá nálada zdaleka nepanovala. Kometa padla na svém ledě už popáté za sebou. „Věděli jsme samozřejmě o síle Boleslavi, upozorňovali jsme kluky na její nebezpečné brejky. Přesto jsme ve druhé třetině pár situací špatně pořešili," stýská si brněnský asistent Jan Zachrla. „V závěru jsme si šance vytvořili, ale stáhnout tak velké manko bylo hrozně těžké. Brzdil nás v tom i přehnaný respekt před soupeřem," povšiml si.

Brankář Brna Michael Schnattinger při rozbruslení před zápasem.

Luboš Pavlíček, ČTK

Po zranění se do sestavy Komety vrátil z druholigového Znojma hostující Vojtěch Němec. „Utkání se nám bohužel nepovedlo, nevypracovali jsme si tolik střeleckých příležitostí, jak bychom si představovali. V dalších zápasech bude na nás ostatních, abychom gólově podpořili první Holíkovu lajnu. My se teď nesmíme babrat v nějakých sériích. Potřebujeme co nejdřív zabrat a odrazit se od nějaké výhry," vzhlíží Němec s nadějí k nedělnímu domácímu duelu hokejistů Brna s Vítkovicemi.