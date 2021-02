Sparta - Pardubice 5:4 Střídající Salák dovedl Spartu k výhře nad Pardubicemi

Východočechům se v O2 areně ideálně vydařil vstup do utkání, již v 5. minutě vedli 2:0. Nejprve překonal Machovského v brance Sparty Horký a připsal si první gól za Pardubice po svém příchodu z Brna, o druhou branku se po rychlém protiútoku a přečíslení postaral obránce Mikuš.

Pražanům se následně podařilo snížit, když Dvořák využil zakrytého výhledu brankáře Barulina a trefil od modré čáry přesně do horní části branky. Vyrovnat mohl Rousek či Řepík s Horákem v oslabení, ruský gólman byl ale již pozorný.

V 19. minutě tak Dynamo zvýšilo na 3:1, když se po Kousalově přihrávce prosadil Zohorna a připsal si pátý bod ve třetím zápase po nedávném návratu z KHL.

Trenéři Sparty do druhé třetiny poslali do branky Saláka, změnili složení všech útoků a vyplatilo se jim to. Pražané si vytvořili převahu a poté, co přežili šanci Pochobradského, podařilo se jim vyrovnat. Ve 33. minuty využil Barulinovo zaváhání Dvořák, o dvě minuty později po Němečkově přihrávce uspěl na brankovišti Tomášek.

Ve 44. minutě mohl hostům vrátit vedení Pochobradský, ani ve své druhé velké příležitosti ale nemířil přesně. Sparta následně nevyužila první přesilovku v zápase a sama v oslabení inkasovala. Faul Sukeľa potrestal Camara. Domácí ale opět srovnali, Barulina prostřelil krátce po buly Polášek.

Utkání tak dospělo do prodloužení. V nastavené pětiminutovce měly oba týmy několik šancí, gól však nedaly. Vítěze tak určily samostatné nájezdy, ve kterých byly úspěšnější domácí. Zatímco Saláka nepřekonal ani jeden z pěti exekutorů Dynama, Barulina prostřelil Pech.