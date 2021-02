Kořének trápil hvězdy a vysloužil si pochvalu od kapitána. Jsem rád za každou šanci, říká

„Musíme ho pochválit, zvládl to znovu výborně. Tyhle zápasy jsou pro něj obrovská zkušenost. A on v nich ukazuje, že na to má, přestože je tak mladý," ocenil práci 20letého brankáře zlínský asistent Martin Hamrlík.

Kořének se premiérově do extraligové branky dostal poté, co se Zlínu zranila brankářská jednička Kašík a v zápase proti Spartě i jeho náhradník Huf. Utkání v Třinci pro něj bylo čtvrté extraligové a někdejší mládežnický reprezentant v něm ukázal skvělé momenty. Vychytal dvě šance Martina Růžičky, nedovolil skórovat nejlepšímu střelci extraligy Matěji Stránskému a zastavil i pumelici, kterou vyslal přesilovkový specialista Erika Hrňa.

Po parádním semaforu jej pochvalně poplácal po masce kapitán Zlína Tomáš Žižka. „Je to správný kapitán. Jsme jeden tým, jedna rodina, jsem moc rád, když tak za mnou přijede a podpoří mě," těšilo Kořénka. „Jsem vděčný za každou šanci, kterou dostanu v extralize. Sice jsem dostal od Třince pět gólů, i tak si toho utkání zase něco odnesu. Prohráli jsme, ale kluci odehráli velmi dobré utkání," vykládal zlínský brankář.

Podobně se na herní projev Zlína díval i Hamrlík. „Neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel nedáváme góly, proto jsme měli k bodům daleko. Pro nás je nyní důležité vidět kvalitu ve hře. A tu jsme viděli. Šance jsme si vytvořili, ale abychom stačili na ty dobré týmy, musíme v nich být stoprocentní," upozornil Hamrlík.

Zlín prohrál poslední čtyři utkání, což se mu stalo v tomto ročníku podruhé. „Špatně se to poslouchá a těžko se hledá, jak z toho ven. Musíme začít každý u sebe, odrazit se od detailů a ubojovat nejlépe hned příští zápas, abychom se chytli," přemítal Kořének.

Brankář Zlína Michal Kořének ukrývá puk před dotírajícím Tomášem Marcinkem z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zlín přehršel pohledných akcí neukázal. Oba jeho góly ale patřily do kategorii povedených. První vstřelil po svižné přesilovkové kombinaci v úvodní třetině Tomáš Fořt, gól Zdeňka Okála z úniku po nedorozumění třinecké obrany na 2:5 vynikal především chytrostí. Okál naznačil blafák, puk ale jemně pustil mezi Štěpánkovy betony.

„On je v těchto věcech hodně šikovný. Když si věří, umí nemožné akce. Tohle zkouší často a my si na to dáváme na tréninku už pozor. Ale ze začátku nás takto několikrát napálil," pousmál se Kořének.