Kometa pošesté padla doma před prázdnými tribunami. Naše výhoda je potlačena, tvrdí Zachrla

V uplynulých letech byl stadion brněnských hokejistů takřka nedobytnou tvrzí, odkud si soupeři příliš často body neodváželi. V současné koronavirové sezoně to zdaleka neplatí, v zápase s Vítkovicemi utrpěla Kometa bez svých příznivců v zádech už šestou domácí extraligovou porážku v řadě (0:4).

„My máme asi nejlepší fandy v republice. Dokážou mančaft neskutečně vyhecovat a soupeře naopak dostat pod tlak. Teď do hlediště nesmějí, a nám bouřlivé prostředí hrozně chybí. Tato výhoda, kterou jsme oproti řadě dalších extraligových týmů měli, je teď výrazně potlačena," stýská si brněnský asistent Jan Zachrla.

Dobře si ovšem uvědomuje, že se jeho celek nemůže na současnou nejen pro sport nepříznivou dobu vymlouvat. „Zkraje roku se nám dařilo i před prázdnými tribunami, teď se bohužel trápíme. Nevycházejí nám začátky utkání a postupně pak ztrácíme půdu pod nohama. Bohužel se necháváme zbytečně vylučovat. V klidu pochopitelně nejsme, avšak věříme, že se do startu play off dostaneme do mnohem lepší herní pohody," přeje si vroucně.

Kapitán Komety Martin Zaťovič přiznává, že prožívá psychicky hodně náročné období. „Dvě výhry z posledních deseti zápasů jsou strašně málo. Už máme nejvyšší čas, abychom konečně zabrali. Světlo na konci tunelu však bohužel zatím nevidím. S Vítkovicemi jsme předváděli slušný hokej jen v úvodní třetině, ale nedali jsme gól. Pak už se nám nevedlo kombinačně a na bránu jsme už pořádně nevystřelili," nechápe.

To Ostravané byli mnohem produktivnější. A tři ze čtyř jejich gólů zaznamenali bývalí brněnští hráči Svačina, Pyrochta a Mallet. V předchozím střetnutí s Mladou Boleslaví se zase dvakrát trefil obránce Dlapa, který rovněž v minulosti oblékal dres Komety. „Já už to radši ani nesleduju, stalo se nám to už poněkolikáté," uvědomuje si Zaťovič. „Asi naši někdejší parťáci znají dobře brněnskou halu," usmívá se hořce.

Sérii tří domácích duelů za sebou zakončí Kometa v úterý s Hradcem Králové. „Budou nám chybět reprezentant Král a Zámorský, který nemůže proti Mountfieldu hrát. Musíme se ale semknout a zlou sérii konečně zlomit," má jasno Zaťovič, jemuž v tomto extraligovém ročníku nenaskakují kanadské body tak pravidelně jako v minulé sezoně. „Neprožívám to. Nedostávám se do tolika šancí jako před rokem. Mně jde ovšem hlavně o Kometu. Udělám maximum, abychom načasovali formu na vyřazovací boje," předsevzal si.