Vítkovice nečekaně snadno přehrály Kometu. Pomohli jsme si přesilovkami, těší asistenta Philippa

Jak se vám zamlouval výkon vašeho mužstva?

Odehráli jsme velmi dobré utkání. Byli jsme produktivnější než Kometa, a k výhře jsme si pomohli i dvěma využitými přesilovkami. Mohli jsme se spolehnout na výborného brankáře Svobodu, který nás několikrát výtečnými zákroky podržel. Zaslouženě vychytal nulu. V Brně je to vždycky cenné vítězství, a my jsme za něj hrozně rádi. Klukům moc gratuluju.

Jak hodnotíte výkon kapitána Lakatoše, který k triumfu vašeho týmu přispěl asistencemi u prvních tří branek?

Má za sebou výborné utkání. Výrazně pomohl k našemu tříbodovému zisku. Nebyl ale zdaleka sám. Skvělý výkon podal celý tým. Všichni naši hráči odmakali zápas tak, jak jsme si představovali.

Tři ze čtyř vašich branek zaznamenali bývalí brněnští hokejisté Svačina, Pyrochta a Mallet. Zaznamenal jste, že by třeba v kabině před utkáním nějak motivovali ostatní spoluhráče?

Nevím o tom, že by dalším klukům něco za vítězství slibovali. Ono to ale takhle často chodí. Hráči se obvykle chtějí na svoje někdejší mužstvo vytáhnout, což byl zřejmě i náš případ. Vyšlo jim to dokonale. Pro nás samozřejmě jen dobře.

Co říkáte projektu O kapku lepší hokej, který připomněl den boje proti rakovině? Tento týden se k němu připojily extraligové celky i týmy první ligy.

Každý takový projekt pochopitelně vítám. Kéž by jich přibývalo. Snad se na boj se zákeřnou chorobou vybere dost peněz, aby nemocným lidem co nejvíc pomohly.