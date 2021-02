Bitva o první flek bez reprezentantů. Situace ale není stejná, zlobí se Varaďa

Hokejisté Třince ve 44. kole doma přehráli předposlední Zlín 5:2, a protože extraligový lídr Sparta doma s Pardubicemi získal jen dva body za vítězství v nájezdech, přiblížili se k ní na rozdíl jediného bodů. V úterý se oba aktuálně nejlepší týmy potkají v Praze v dohrávce 10. kola. V přímé bitvě o první místo bude v obou táborech scházet několik hráčů povolaných do reprezentace pro nadcházející Švédské hry. Třinci se ale nelíbí, že bude mít absencí více.

Reprezentační trenér Filip Pešán povolal na třetí díl série Euro Hockey Tour tři z pěti zamýšlených třineckých hráčů. Útočníci Petr Vrána a Martin Růžička se omluvili kvůli únavě, do Finska ale pojedou Matěj Stránský, Michael Špaček a obránce David Musil.

Stejný počet tří hokejistů měla podle předběžné dohody dodat i Sparta. V nominaci ale zůstali jen útočník David Tomášek a obránce David Němeček. Útočníci Michal Řepík, Vladimír Sobotka a Lukáš Rousek dodatečně nominovaný za brněnského Petra Holíka se ze zdravotních důvodů omluvili. Řepík s Rouskem přitom v neděli proti Pardubicím hráli.

Bitva o Prezidentský pohár se i tímto přiostřuje. „Pokud budou hrát i v úterý, tak ať si každý udělá obrázek sám. Den před nominací jsem dostal informaci, že budou nominovaní tři hráči Sparty. Ale asi jsou zranění a v úterý budou v sestavě scházet. Proto byli nominovaní jen dva," řekl trenér Třince Václav Varaďa.

Jsme zklamaní, připouští Varaďa

Nestejný počet absencí vnímá jako znatelný handicap. „Jsme zklamaní. Hráči chtějí reprezentovat, to je skvělé. Ale ta situace není pro nás a pro Spartu stejná," poukázal Varaďa, kterému vadí absence klíčových hráčů i z důvodu velké marodky.

Třinci dlouhodobě schází polský útočník Chmielewski, proti Zlínu nehráli Rodewald, Kurovský a obránci Kundrátek s Jaromeřským. Do sestavy se tak podruhé v kariéře dostal teprve 17letý odchovanec Ocelářů Michal Ramik.

„Přišli jsme před důležitým zápasem na Spartě o Matěje (Stránského), který dává gól pomalu v každém utkání, Michaela Špačka, který je velmi produktivní a klíčového obránce. K tomu máme zraněné, kteří asi budou muset jít v úterý do hry," povzdychl si třinecký trenér, který ale zároveň ale věří, že na ostře sledovanou bitvu tým připraví dobře.

„Nějak to poskládáme. Mrzí nás ale, že si to nemůžeme rozdat se všemi zdravými a přítomnými. Situace je taková, jaká je. Zbývá nějakých jedenáct zápasů do konce základní části a je stále čas, abychom nakonec dosáhli našich cílů," upozornil Varaďa.

Hráči Třince se radují z pátého gólu v síti Zlína.

Jaroslav Ožana, ČTK

Aby neměl třinecký trenér starostí málo, čeká jeho tým hned v pondělí po švédském turnaji derby na ledě Vítkovic. A Varaďa očekává, že do tohoto utkání reprezentanti naskočí.

„Když pracujete v pekárně, taky musíte chodit péct rohlíky každý den. Lidé nepočkají. Je to jejich práce. Jen doufám, že kluci přijedou zpátky bez nějakého zranění nebo omezení, abychom v pondělí ráno nemuseli řešit, jestli je vypustíme v Ostravě na led," řekl třinecký trenér.