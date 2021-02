Další podpisy pro Plzeň. V tomto kalendářním roce už čtvrtý a pátý

Kvasnička v plzeňském áčku debutoval už v 16 letech v sezoně 2015/16 a hrál za něj až do roku 2019, kdy zamířil do Vítkovic. Po roce v Ostravě se ale vrátil domů. V aktuálním ročníku zaznamenal účastník dvou světových šampionátů hráčů do 20 let ve 26 zápasech gól a asistenci.

„Poslední dobou se rozehrál k velice dobrým výkonům. Je to další člen odchovanců naší mládeže a nebyl důvod s ním spolupráci ukončit. Jeho pokračování u týmu si přáli také trenéři. Má potenciál růst a věříme, že se stále bude posouvat dopředu," uvedl pro oficiální stránky klubu jeho sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Zleva David Kvasnička z Plzně a Jan Ščotka z Litvínova.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Jsem moc rád, že mohu zůstat i nadále v Plzni. V klubu se mi líbí, a když přišla nabídka, měl jsem jasno," libuje si Kvasnička.

✍️ | S radostí hlásíme nové podpisy! David Kvasnička a Filip Přikryl prodloužili smlouvy s naším klubem 🙌 #ledjenas #TELH

TZ 👉 https://t.co/pGk21nf12f pic.twitter.com/dDGfN8fdiJ — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) February 8, 2021

Přikryl naskočil do plzeňské sestavy v uplynulé sezoně, před níž se do svého mateřského klubu vrátil po roce stráveném kanadské juniorce QMJHL. Šikovný centr, jenž na přelomu roku reprezentoval na juniorském MS, vstřelil v této sezoně ve 20 zápasech osm gólů a přidal dvě asistence.

„Filip Přikryl je hráčem z naší mládežnické líhně a letos udělal progres. Jeho výkony mají vzestupnou tendenci a potenciál dalšího výkonnostního růstu tam stále je, protože Filip je pořád hodně mladým hráčem. Věříme, že dále bude pokračovat na této cestě a postupem času se zařadí mezi důležité členy mužstva," prohlásil Vlasák.

Zleva Filip Přikryl z Plzně a Martin Ševc z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

„Jsem samozřejmě moc rád, že můžu pokračovat v klubu, kde jsem ‚doma'. Mám obrovskou motivaci se zlepšovat a doufám, že najdeme společnou cestu, abych byl týmu platný a dál na sobě pracoval," slibuje Přikryl.