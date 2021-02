Sparta - Třinec 3:2 Sparta otočila šlágr s Třincem, opět ji nastartovala výměna brankářů

Třinečtí před zápasem dali veřejně najevo svou nespokojenost, že zatímco oni museli pro reprezentaci uvolnit tři své hráče (D. Musila, M. Stránského a M. Špačka), Sparta jen dva (Němečka s Tomáškem), protože kapitán Řepík a po něm i další útočník Rousek se z nominaci omluvili.

Ocelářům mohlo alespoň udělat radost, že z početné dlouhodobé marodky se vrátil obránce Kundrátek. To Pražané dál nemohli počítat třeba se zraněným tahounem Sobotkou a kvůli menšímu zranění nově vypadl i Buchtele.

Brankář Sparty Praha Matěj Machovský inkasuje první gól během utkání s Třincem.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta do sledovaného šlágru extraligy vstoupila hodně mdle a brzy za to byla potrestána. Už na konci třetí minuty se při hře ve čtyřech na obou stranách otevřel prostor před obráncem Adámkem, jenž prostřelil brankáře Machovského.

Brankáři Sparty Praha Alexander Salák a Matěj Machovský během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Neuběhlo ani šest minut a hosté vedli už o dva góly. Kurovský se po vyjetí zpoza branky dostal z puku, z ostrého úhlu sice trefil tyčku, od ní se ale kotouč odrazil do betonu Machovského a následně do branky. Zatímco v neděli proti Pardubicím Machovský střídal po třech inkasovaných gólech po první třetině, teď v brance nevydržel ani devět minut a znovu přepustil místo mezi třemi tyčemi Salákovi.

A Spartu jako by tato změna opět nastartovala. Ve 32. minutě našel Horák pasem přes Kacetlovo brankoviště Řepíka a kapitán Sparty s pomocí tyčky zaznamenal už svůj 22. gól v sezoně. O čtyři minuty později už bylo vyrovnáno, protože Polášek z levého křídla nachytal Kacetla střelou mezi jeho betony.

Adam Polášek ze Sparty Praha oslavuje gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Vzápětí navíc měli Pražané ideální příležitost k dokonání obratu ve skóre. Po faulech Adámka s Romanem hráli 104 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři, jenže ji nevyužili.

Trenér Třince Václav Varaďa během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Ve třetí třetině se oba týmy uchýlily k opatrnému hokeji, a když už se zdálo, že zápas dospěje do prodloužení, prosadil se v 58. minutě Kudrna a poprvé poslal Spartu do vedení. To už ve zbytku utkání nepustila.