Brňané se nechali v závěru dvakrát vyloučit. Neomluvitelné a smrtící, láteří Zachrla po sedmé domácí prohře v řadě

„Pro mě je strašně těžké zápas hodnotit. Pětapadesát minut jsme tentokrát předváděli parádní hokej, avšak závěr jsme absolutně nezvládli. Nedisciplinovaností jsme nabídli Hradci dvojnásobnou přesilovku, což je neomluvitelné a pro nás smrtící. Byli jsme za to potrestaní," říká zklamaně brněnský asistent Jan Zachrla.

Prozradil, že jeho týmu teď přijde vhod krátká reprezentační pauza. „Musíme si v ní pročistit hlavy a trochu zapracovat na kondici. A taky si pojmenujeme příčiny, proč se nám teď nedařilo. V utkání s Mountfieldem to byl jednoznačně nedostatek disciplíny," štvaly Zachrlu dvouminutové tresty Barinky a Gulašiho v rozpětí pouhých 48 vteřin.

Vítězný gól Kometě paradoxně vstřelil její bývalý útočník Jakub Orsava. Byla to už jeho druhá branka v zápase. „Povedlo se mi po Růžičkově přihrávce trefit přesně puk z voleje. Jsem rád, že jsem právě v Brně takhle pomohl ke třem bodům. V předchozích utkáních se nám přesilovky moc nedařily, a tak jsme se je snažili zjednodušit. Vyplatilo se, proti Kometě jsme zužitkovali hned dvě. Je to před blížícím se play off dobré znamení," přemítá.

Hodně si výhry považujeme, říká Orsava

Připouští, že Hradečtí tušili, že hokejisté Komety nejsou po sérii porážek ve své kůži. „My jsme se ovšem soustředili především na naši hru, abychom si odvezli tři body. Podařilo se, moc si jich považujeme," netají Orsava.

V brance Komety tentokrát čelil hradeckým střelám podruhé v sezoně Pavel Jekel, jenž jinak chytá v první lize za Třebíč. „Ubránit se v závěru ve dvojnásobném oslabení bylo těžké. Orsavovi střela sedla, trefil se přesně pod břevno. Už jsem na puk bohužel nedosáhl. Všechny čtyři inkasované góly mě mrzí, z mé strany to nebylo úplně ono," domnívá se smutný Jekel.

Cílem je čtvrté místo

V mnohem lepší náladě byl po závěrečné siréně hradecký asistent David Kočí. „Bylo to vyrovnané střetnutí, v němž hrály klíčovou roli přesilovky. Kometa nám na konci darovala početní převahu pět na tři, a my toho využili. Tím jsme utkání rozhodli v náš prospěch," libuje si.

Uvítal by, kdyby jeho mužstvo poskočilo po reprezentační přestávce ze současné šesté příčky extraligové tabulky na čtvrtou, která bude znamenat přímý postup do čtvrtfinále play off. „Máme zkušený tým, jsme schopni to zvládnout," je přesvědčený Kočí.

