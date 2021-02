Novinky v Motoru. Nové smlouvy podepsala šestice hráčů

Devětadvacetiletý Strmeň, který zkraje sezony působil ve formě střídavých startů i v prvoligovém Vsetíně, si v poslední době získává důvěru trenérů. V probíhajícím ročníku celkově odchytal za Motor dvanáct utkání s úspěšností zásahů 90,14 procenta.

Ozamování nových posil může přijít až po sezoně, ale podpisy smluv s hráči stávajícího kádru probíhají průběžně. První šestice zejména talentovaných hráčů, která má kontrakty pro následující ročník Tipsport extraligy, už je jasná! ✍️https://t.co/gNDLXbmdBb pic.twitter.com/lnfrePF7S9 — MADETA MOTOR ČB (@HC_Motor) February 12, 2021

Devatenáctiletý Kubíček si v listopadu zahrál dokonce za seniorskou reprezentaci na turnaji Karjala, po návratu z juniorského MS dostal poprvé šanci i v extralize a chytil ji pevně do rukou. V průměru tráví na ledě přes dvacet minut za zápas. V 11 duelech si připsal gól a asistenci. Příslibem do budoucna je také o rok starší Lytvynov, jenž v letošní sezoně stihl za Motor 21 utkání s bilancí 1+1. Nový kontrakt pak uzavřel ostřílený Allen, který do konce sezony hostuje v Mladé Boleslavi.

Další zápasy za České Budějovice přidají i šikovní a nadějní forvardi Beránek s Tomanem, kteří patří k odchovancům klubu.