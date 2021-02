Třinec urval výhru dvě vteřiny před koncem. Bouchl jsem do toho zády k brance, jásal Marcinko

„Bylo to s velkou dávkou štěstí. Bouchl jsem do toho zády k brance a vůbec jsem nevěděl, že to zajelo do branky. Až z reakce spoluhráčů jsem pochopil, že to byl gól," popisoval svou druhou trefu v zápase Tomáš Marcinko.

Třinec, specialista na souboje v brankovišti, dal Plzni z předbrankového prostoru oba své góly. „Měli jsme hodně šancí dát góly, ale nedařilo se nám to. A když to nejde v přesilovce, nebo po nějakých střelách, musíte se jít rvát před bránu. Do poslední chvíle jsem věřil, že ten gól ještě může padnout. Odrazilo se to od brankáře a já do puku jen praštil," vykládal Marcinko.

Plzeň, která přijela do Třince bez zraněného kapitána Milana Gulaše, dostala z blízkosti brankoviště všechny tři góly. Kromě Marcinka se zblízka prosadil i Kanaďan Rodewald. „Jsme tam velmi nedůrazní," zlobil se asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík. „Nebyli jsme lepší, přesto jsme sahali po bodu. Poslední třetiny nám ale nejdou, hráči asi mají strach o výsledek, hra s pukem žalostná, kontrola puku nula. Celý závěr utkání jsme byli podtlakem. Situací, které volaly po gólu, tam bylo více.," poukázal Hanzlík.

Hráči Třince se radují z gólu proti Plzni.

Petr Sznapka, ČTK

Plzeň po první třetině prohrávala, ve druhé části ale dvěma góly z brejků skóre překlopila. Poslední část ale přes výborný výkon brankáře Pavláta, hosté nezvládli. „Je to hrozné zklamání, šli jsme do třetí třetiny s vedením a dvě vteřiny před koncem dostaneme gól. Přijeli jsme v oslabené sestavě, ale chtěli jsme vyhrát. Není to poprvé co se nám stalo, že jsme vedli a utkání na konci ztratili. Blíží se konec základní části a potřebujeme každý bod," litoval obránce Škodovky David Kvasnička.

„Pro hosty musí být taková porážka hodně krutá, ale kluci ukázali, že chtěli vyhrát. I když gól dvě vteřiny před sirénou je pochopitelně hodně šťastný," upozornil trenér Třince Václav Varaďa. „Cítil jsem, že to může vyjít, proto jsem na poslední buly poslal Tomáše Marcinka, který je na něm hodně silný," uvedl Varaďa, který podruhé v řadě nenapsal na soupisku reprezentačního útočníka Michaela Špačka.

„Necítil moc dobře, proto jsme se rozhodli ho tam nedat. V pátek hrajeme další utkání, uvidíme, jak na tom bude," vysvětloval Varaďa.