Braňo Konrád zachytal skvěle a zachránil nás, říká olomoucký útočník Klimek

Po dvou minutách, kdy jste vedli 2:0, to pro vás vypadalo hodně pohodově. Nakonec však z toho byla pořádná bitva. Souhlasíte?

Ano. Řekli jsme si, že na ně vletíme, a to se nám povedlo. Z prvních tří střel jsme dali tři góly. Úvodní třetina byla z naší strany fakt výborná. Pak už to podle našeho plánu úplně nešlo.

Proč? V čem byl problém?

Dvakrát jsme vedli o dva góly a pokaždé jsme hned nechali soupeře snížit. To byla škoda. Měli jsme je udržet dole delší čas, ať musí dobývat, snažit se. Nepodařilo se nám to už ve více zápasech. když vedeme, zpravidla to nedokážeme udržet dlouho. Dnes se to nakonec podařilo, ale hlavně díky Braňovi Konrádovi, který zachytal skvěle.

Na obou stranách se strašně moc chybovalo...

Nepřesností bylo opravdu až příliš. Koukat se na to asi moc nedalo. Nešlo to ani jednomu týmu. Spíše to byl urputný boj. My jsme ale získali tři body, a tak jsme šťastnější.

V závěrečném dějství, byť Litvínov vyložené šance neměl, jste byli pod obrovským tlakem. Co se stalo, že vám tak zatápěli?

Věděli jsme, jak bychom to měli zahrát, ale nešlo nám to. Měli jsme být pořád aktivní, a hlavně v jejich obranném pásmu. Jenže moc času jsme tam nestrávili a ke střelbě jsme se téměř nedostávali. Nebylo to prostě podle našich představ. Jak jsem však už řekl, Braňo dnes podal fantastický výkon a zachránil nás.

Kromě tří bodů vás osobně určitě potěšilo, že jste prolomil střelecké prokletí a poprvé v sezoně jste se trefil...

Konečně. Bylo to z mé strany trápení. Poté, co jsem po dlouhé pauze zaviněné zraněním znovu naskočil na led, jsem čekal, že to bude jednodušší. Myslel jsem, že mi to půjde lépe. Snažím se ale myslet pozitivně a doufám, ač zápasů do konce základní části už není moc, že se zvednu a nějaké góly ještě přidám.

Jak byste svoji trefu popsal?

Bylo to se štěstím. Lukáš Nahodil udržel puk, dal to Michalovi Kuncovi dolů, on mi to posunul, trefilo mi to brusli, pak hokejku. Takže bylo to takové tečované, pro gólmana těžké.

Pomohla vám trochu reprezentační přestávka?

Myslím, že jo. Hlavně psychicky. Zápasy jdou v rychlém sledu. Teď nás jich čeká pět v osmi dnech. Síly nejen fyzické budeme potřebovat.