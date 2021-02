Plzeň hrála poprvé v sezoně bez Gulaše. Scházel hlavně v přesilovkách, poukázal Kvasnička

Plzeňská Škodovka přijela k utkání do Třince bez svého kapitána Milana Gulaše. Nejproduktivnější hráč týmu absentoval v sestavě Západočechů vůbec poprvé v sezoně. Chyběl hlavně v přesilovkách, kde se hosté nedokázali prosadit.

Plzeň po dvou třetinách v Třinci vedla po gólech Jakuba Poura a Davida Kvasničky 2:1. Ve třetí části ale nejprve vyrovnal Kanaďan Jack Rodewald, dvě vteřiny před třetí sirénou rozhodl svým druhým gólem v utkání o výhře Třince 3:2 Tomáš Marcinko.

„Milan chyběl, to je jasné. Především v přesilovkách, kde jsme neměli ten potřebný klid," upozorňoval plzeňský obránce David Kvasnička. „Zatímco Třinec nás dokázal pokaždé zamknout, my jsme se tam skoro nedostali, to byl náš hlavní problém," pokračoval autor druhého gólu Škodovky.

Gulaš v posledních pěti utkáních posbíral pět bodů za tři góly a dvě přihrávky a v bodování extraligy je se 48 body (15+33) třetí za třineckým Martinem Růžičkou 56 (17:39) a Peterem Muellerem z Komety Brno 52 (24:28). A zatímco Růžička i Mueller ve 45. kole bodovali, Gulaš nehrál. „Milan je zraněný. Chyběl ze zdravotních důvodů," uvedl po utkání v Třinci asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík.

Zda v pátek na ledě Karlových Varů plzeňský lídr na led vyjede, Hanzlík předpovídat nechtěl. „Těžko odhadovat, jak dlouho bude muset vynechat. Potřebujeme ho, obzvláště nyní, kdy máme sestavu plnou mladíků," připomněl Hanzlík, že Plzni v Třinci scházel nejen Gulaš, ale také Jan Eberle, Matyáš Kantner či dlouhodobě zraněný Tomáš Mertl.