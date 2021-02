Tomášek udržel Spartu v čele. Hlavně jsme chtěli porazit Liberec, tvrdí

Po zápřahu za reprezentaci na Švédských hrách si útočník David Tomášek v extralize jeden zápas dáchnul a odpočinek se mu vrátil. Spartě pomohl v Liberci k cenné výhře 5:2. Dva góly dal a na stejný počet nahrál. Sparta bodovala posedmnácté v řadě a díky třem bodům se opět vyšvihla do čela extraligy před Třinec.

Šlo o váš nejlepší zápas v sezoně?

Neřekl bych. Měl jsem trocha štěstí na holi a padlo to tam. Doufám, že lepší zápasy ještě přijdou. Samozřejmě jsem však rád, že jsem pomohl týmu k vítězství. Tohle jsou jen plusové body pro sebevědomí před dalšími zápasy.

Reprezentoval jste i na Švédských hrách, jak jste na tom se silami?

V pondělí proti Varům jsem dostal volno a myslím, že to byl dobrý krok. Trochu jsem si odpočinul. Jsem rád, že se furt hraje. Zápasy v reprezentaci člověku hodně dají, snažil jsem se toho využít. Lepší než chodit jen trénovat. Uvidíme, jak ráno...

Přesně před týdnem jste oslavil 25. narozeniny. Jsou čtyři kanadské body dodatečným dárkem?

(usměje se) Můžu to tak brát. Byl jsem ve Švédsku, kde jsem to moc neoslavil, všechno jsme prohráli... Dodatečně to byl menší dárek.

A dnes slavil i Jan Košťálek, jemuž jste proti Liberci gól připravil...

To má ode mě jako narozeninový dárek on. Doufám, že mi na za to něco dá.

Gól posuzoval kvůli postavení Andreje Kudrny v brankovišti videorozhodčí. Byli jste si jistí, že bude platit?

Abych řekl pravdu, nebyli, protože Andrej Kudrna říkal, že tam možná trošku projel, ale pak říkal, že vyjel. Potom jsme to viděli na kostce a byl to regulérní gól. Jsme rádi, že platil.

Dříve hrající Třinec vás na chvilku sesadil z prvního místa, jak cenná je takhle výhra, která vás na něj zase vrátila?

Tabulku jsme v průběhu zápasu určitě nesledovali. Samozřejmě víme, že na nás Třinec tlačí, ale hlavě jsme chtěli vyhrát v Liberci. Máme s ním trošku negativní bilanci a chtěli jsme si ukázat, že po Třinci dokážeme přehrát další silný tým. Za výhru v Liberci jsme rádi.