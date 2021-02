Přiklonilo se k nám štěstí, hlásil po derby Král. Rolinek dostal skvělý dárek

„Říkal klukům, že by to byl pro něj skvělej dárek, takže mu to splnili," usmíval se po triumfu 4:3 pardubický kouč Richard Král, jehož tým s Hradcem Králové prohrával už 0:2 a 2:3. „Klasické derby, hodně osobních soubojů a emocí. Utekl nám malinko začátek, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit. Kluci bojovali, makali, výborně nám zahrála první lajna, a nakonec se štěstí přiklonilo k nám. Šli jsme mu ale naproti," připomněl rozhodující moment celé partie.

Dvě minuty a dvě sekundy před koncem totiž za nerozhodného stavu 3:3 usedl na trestnou lavici Cingel a Dynamu stačilo k využití početní výhody pouhých 39 sekund. Zohorna našel mezi kruhy Camaru a nejproduktivnější hráč Pardubic rychlou ranou rozsekl napínavou bitvu.

Zleva Michael Gaspar z Hradce Králové a Ondřej Roman z Pardubic.

Josef Vostárek, ČTK

„Přesilovky trénujeme hodně. Každý ví, co má dělat, a zatím to klape. Na každýho soupeře hrajeme něco jinýho, sledujeme videa, koukáme, jak týmy hrají oslabení. Není jenom jedna věc, kterou bychom opakovali každej zápas," ujišťuje reprezentační centr.

Na každý pád se ovšem početní výhody stávají pro Dynamo silnou zbraní, právě při přesilovce zavelel za stavu 0:2 k obratu dělovkou pod víko Bělorus Kosticyn. „Není to ale tak, že bychom to hráli jenom na něj nebo Camaru a hledali je," tvrdí Zohorna, který v první třetině srovnával z mezikruží na 2:2 a znovu ukázal svoji velikost. Po příchodu z Chabarovsku nastřádal už tři góly a stejný počet asistencí. I díky jeho příspěvku ovládli Pardubičtí pátý z posledních šesti zápasů a na první čtyřku, kterou aktuálně uzavírá Liberec, ztrácejí pět bodů.