Konrád vychytal Spartu. Handl si užívá univerzitu a Olomouc vyslyšela volání z nádraží

„Pro mě je to hodně sladká výhra. Na úzkém kluzišti se mi vždycky chytá dobře, vyhovovalo mi být v zápřahu. S ohledem na velké teplo v hale toho mám ale vážně dost. U nás je na ledě kolem nuly, tady bylo snad dvacet," usmál se Konrád. Hned při úvodním střídání dostal puk do jeho sítě Tomášek, jenže sudí po přezkoumání u videa gól neuznali pro kopnutí puku.

Hostům se pak povedl dvojitý úder v rozpětí 80 vteřin, na Kolouchovu trefu rychle navázal gól juniora Tobiáše Handla. „Dokázali jsme hrát výborně zezadu, přitom neustupovat. Pro mě jsou takové zápasy hokejovou univerzitou, každým se něco naučím. Teď už věřím, že play off nepustíme," usoudil osmnáctiletý útočník.

Hodně spokojený byl trenér hostů Zdeněk Moták. „Jeli jsme vlakem a už na nádraží na nás pán křičel, ať v té Praze něco uhrajeme. Absolutorium zaslouží celé mužstvo, dvacet frajerů to parádně odmakalo. Byli jsme si vědomi obrovské síly Sparty, díky obrovské statečnosti a hře na hraně sebeobětování se nám povedlo všechno přečkat," vykládal.

Kluci se nadřeli jako koně, říká Jandač

Na straně domácích vládly rozpaky. „Celé utkání jsme valili do kopce, kluci se nadřeli jako koně, jenže ke konci se už dostavil pocit, že i kdyby se hrálo dalších padesát minut, tak ten gól prostě nedáme. Olomouc hrála urputně, Konrád byl bezchybný, ale my mu to zase tolik neztížili," litoval trenér Josef Jandač.

Olomoučtí Michal Kunc (uprostřed) a Lukáš Klimek oslavují gól na 3:0 proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Zápas bez vstřeleného gólu potkal Spartu naposledy předloni na podzim. „Šli jsme pořád do plných a ani těch vyložených šancí moc nebylo. Náš tlak mi přišel docela hluchý. Nepomohly jsme si přesilovkami, ani se k nám žádný puk neodrazil," vykládal útočník pražského celku Robert Říčka.