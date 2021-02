Půltucet? Zápas blbec, povzdechl si po náloži trenér Dynama

Nebyl to duel, na který budou pardubičtí hokejisté po skončení letošní sezony rádi vzpomínat. Od Třince dostali doma půltucet branek a po středečním triumfu v derby s hradeckým Mountfieldem zavládl tentokrát v jejich kabině smutek.

„Zápas blbec. Absolutně se nám nepovedl," povzdechl si kouč Richard Král po prohře 2:6. „Vůbec nic nešlo, měli jsme jednu akci za celej zápas, z níž jsme dali gól. A pak se trefili ještě na konci. Jinak nám ale odskakovaly puky," posteskl si útočník Matěj Blümel. Právě dvacetiletý křídelník krásným pasem připravil za stavu 0:3 kontaktní zásah pro Poulíčka. Jenže druhá část hry patřila jednoznačně Slezanům, kteří čtyřmi góly odskočili do klíčového trháku.

Opěvovanou postavou hostů se přitom stal Miloš Roman. V úvodní dvacetiminutovce ztečoval ze vzduchu puk mezi Barulinovy betony a zkraje té druhé střelou z úhlu zvýšil na 2:0. „Viděl jsem tam mezeru, počkal si na pohyb brankáře, pak dal co nejtvrdší ránu pod lapačku a puk mu propadl do sítě," vykládal slovenský útočník, jenž svůj premiérový extraligový gól vsítil v prosinci loňského roku paradoxně právě Dynamu.

Hráči Třince se v Pardubicích radují z třetího gólu, který dal Tomáš Marcinko (druhý zleva).

Josef Vostárek, ČTK

Oceláři poté rozpoutali ve městě perníku střelecký tajfun, proměnili dvě přesilovky a bez potíží dovedli utkání do vítězného konce, čímž se posunuli do čela extraligy. „Co vystřelili na bránu, to jim tam spadlo. První gól šťastná teč, při druhém jsme špatně rozebrali hráče ve třetině, při třetím jsme jim namazali... Musíme zápas hodit za hlavu, za dva dny máme další s Litvínovem a nemůžeme se v tom babrat," burcoval Král, jenž v sestavě postrádal Tomáše Zohornu, který spěchal k porodu.

Východočeši bez elitního centra padli po předchozích třech výhrách a na první čtyřku tabulky ztrácejí osm bodů.