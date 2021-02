Švédský obránce Lang prodloužil o rok smlouvu s Plzní

"Myslím si, že Viktor splnil to, proč jsme ho chtěli. Je to vysoký, spolehlivý bek s perfektní morálkou jak na ledě, tak i mimo něj. Má vynikající návyky, je to nesmírně pracovitý hráč. Takové kluky v Plzni chceme, proto jsme o jeho služby měli zájem i nadále. Jsem rád, že v našem klubu zůstane," řekl klubovému webu sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

V této sezoně si 192 centimetrů měřící a 96 kilogramů vážící Lang připsal v 39 zápasech šest bodů za šest asistencí. V minulém ročníku měl za Chomutov v první lize z 54 utkání bilanci 17 bodů (5+12).

"Začátek pro něj byl samozřejmě trošku těžší. Z Chance ligy byl zvyklý na něco jiného, je to odlišná soutěž. Trenéři s ním mluvili, Viktor hodně rychle pochopil, že v extralize je to trochu jiný level. Zvládá to, myslím, velmi dobře, momentálně ho bohužel trošku brzdí zdravotní problémy," doplnil Vlasák.

V příští sezoně chce Plzeň dát Langovi výraznější roli. "S hráči budeme mluvit po sezoně. Vše si shrneme, určitě i navážeme na to, že druhým rokem bude Viktor jedním z pilířů obrany a zkušeným klukem, který musí mluvit i v kabině. Jedná se o moc hodného kluka, není na to zvyklý, ale myslím si, že to pochopí stejně rychle, jako to zvládl na ledě. Jde příkladem prací - to je důležité," dodal Vlasák.