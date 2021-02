Rozhodly přesilovky, byť zrovna ty nám moc nejdou, radoval se mladoboleslavský útočník Flynn

Po dvou nezdarech jste se zvedli, takže můžete být spokojeni?

Bylo to strašně těžké, vyrovnané. Domácí hodně bruslili. Věděli jsme, že to tady bude náročné. Připravovali jsme si proto nějaké klipy a vyplatilo se. Podařilo se nám domácí ubránit, ve třetí třetině jsme se ještě zlepšili a to rozhodlo.

Gól, který jste vstřelil byl hodně šťastný, souhlasíte?

Martin Ševc vystřelil od modré a já najížděl k bráně, jestli to někde nevypadne. Zprvu to vypadalo, že to má gólman pod kontrolou. Pak však z ničeho nic nějak znervózněl, lehnul si, já viděl, jak vyplaval puk, a tak jsem to chtěl co nejrychleji zamést do brány, což se povedlo.

Přidal jste i asistenci, takže můžete mít ze svého výkonu radost?

Asi ano. Na to, že začátek z mé strany vypadal špatně, překvapilo mě, že to tak dopadlo a jsem za to samozřejmě moc rád.

Druhý a třetí gól jste dali v přesilovkách. Ty prakticky rozhodly...

Přesně tak. Bude to tak vypadat i v play-off. Přesilovky nám ale zrovna moc nejdou. Doufám, že to jako dnes bude pokračovat, že se od toho odrazíme.

S Olomoucí jste vyhráli všechny dosavadní vzájemné zápasy a za tři body. Dá se tam najít nějaký společný jmenovatel?

Těžko říct. Hrají hrozně urputně. My se jim v tom snažíme vyrovnat a přidat i trochu hokejového umu. A nepodceňujeme je, byť jsou v tabulce o něco níž.

Bojujete o elitní čtyřku, která jde rovnou do play-off. Máte to v hlavách?

Kdyby ano, bylo by to svazující. Proto se bavíme jen o aktuálním zápase s tím, že pak se uvidí. Určitě v té čtyřce ale chceme být.