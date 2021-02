Zlín - Třinec 2:3 Oceláři naplno bodovali a jsou v trháku

Hokejisté Třince vyhráli v dohrávce 5. kola extraligy na ledě předposledního Zlína 3:2. Po pátém vítězství za sebou vedou Oceláři tabulku před druhou Spartou pět zápasů před koncem základní části už o čtyři body. Beranům se ztrátou 13 bodů na dvanáctou Olomouc ještě zůstala teoretická naděje na účast v předkole play off.

První třetina patřila Ocelářům, kteří ji vyhráli 11:2 na střely na branku. Do vedení však šli v páté minutě i s trochou štěstí - do nahrávky od mantinelu z hole Kofroně vložil hůl Ondřej Kovařčík, ale definitivně puk dopravil do vlastní sítě až zlínský Sedláček.

Za Berany se snažil zahrozit sedmnáctiletý Chludil, když měl dost prostoru na levém křídle, jeho střelu ale bek soupeře zblokoval. Navýšit své vedení mohli Třinečtí při 36 sekund trvající přesilovce pět na tři, gól však nepadl. Vzápětí musel Huf reagovat proti teči Vrány či ostré ráně Hrehorčáka, domácí brankář ale uhájil stav 0:1.

Zleva Matěj Sebera ze Zlína, Tomáš Marcinko z Třince a Milan Doudera z Třince.

Dalibor Glück, ČTK

V prostředním dějství se musel Huf blýsknout proti střele Michala Kovařčíka, kterou zastavil ukázkovým semaforem. A i díky tomu se ve 27. minutě mohli domácí radovat z vyrovnání, když střelu Honejska tečoval mimo dosah Kacetla Šlahař.

Na druhé straně měl možnost dvou dorážek Dravecký, ani jednu ale nezužitkoval. A tak Berani mohli otočit stav při vyloučení Kurovského, pří něm ale skvělou práci odvedl Marcinko, jenž zblokoval hned tři střelecké pokusy domácích.

Oceláři i díky tomuto momentu odcházeli do kabin opět ve vedení. Nejlepší střelec soutěže Stránský zaznamenal svůj 31. gól sezony poté, co zmátl obránce Suhradu i gólmana Hufa a po kličce do forhendu už měl před sebou jen prázdnou branku.

Hokejisté Zlína se radují z gólu, k bodovému zisku tentokrát nestačil.

Dalibor Glück, ČTK

Domácí si tlak na vyrovnání nevytvořili a tři body pro Oceláře nakonec potvrdil v 51. minutě po krásné individuální akci Rodewald. Zlín se nadechl až v 59. minutě, kdy poprvé ve třetí části vystřelil na bránu. A ze druhého pokusu i snížil, když nabídku Karafiáta proměnil Václavek. Více už však Berani nestihli.