Důležité body, přiznal expert na České Budějovice Jelínek. Najman je zřejmě odnesl zlomenou čelistí

Zápas s Motorem rozsekl chytrým gólem ze 35. minuty, kdy gólmana Jana Strmeně překvapil střelou zpoza branky. „Byl to úmysl. Dostal jsem od Pavlase (Pavlíka) puk do bekhendu a gólman mi tam dobře vyjel. Potáhl jsem ho, on se pak chtěl vrátit do brány. Snažil jsem se ho trefit zezadu a povedlo se," popsal rozhodující zásah.

Hosté sice ještě dokázali v závěrečné části vstřelit kontaktní gól, minutu před koncem Jelínek pečetil cenné tři body svou druhou brankou. „Byla tam fáze, kdy nás trochu přehrávali, hráli vabank, neměli moc co ztratit, takže jsme měli trochu problémy, ale zvládli jsme to. Jára Pavelka nás výborně podržel," poznamenal Jelínek. Zbylé dvě trefy Liberce obstaral Michal Birner.

„Jsme spokojení za výhru, nebylo to jednoduché, i když to tak možná po první třetině mohlo vypadat. Hráli jsme v ní velice dobře a kontrolovali hru. Soupeř se dostal zpátky do zápasu jedním gólem v přesilovce a my jsme nebyli až tolik produktivní jako v pátečním zápase v Budějovicích. Až do konce to bylo vyrovnaný. Výhra je pro nás v této fázi sezony důležitá," zhodnotil kouč Liberce Patrik Augusta.

Je to hrozně vyrovnané, ví Jelínek

Pro Bílé Tygry jde vzhledem k jejich postavení v tabulce a náročnému programu v závěru základní části o zlaté body. Hradec Králové na ně po výhře nad Pardubicemi stále dotírá s jednobodovým mankem. „Budeme bojovat do posledního zápasu, je to hrozně vyrovnané," předpověděl Jelínek.

Již zítra však mohou Severočeši svému nejbližšímu pronásledovateli odskočit. Jelínka a spol. čeká těžká dohrávka 10. kola v Plzni a hned po utkání přesun do Brna, kde se budou připravovat na páteční souboj s Kometou.

Pravděpodobně však přišli o útočníka druhého útoku Adama Najmana, jenž zápas s Českými Budějovicemi nedohrál. V 50. minutě ho nešťastně trefil pukem od modré do obličeje spoluhráč Lukáš Derner. „Podle prvních zpráv to vypadá na zlomenou čelist," uzavřel Augusta.