Derby má dohru! Pardubice musejí platit za chování Salfického i slova Krále

Výkon hlavních arbitrů Jeřábka se Šírem v úterním východočeském derby se Dynamu moc nepozdával. Sudí udělili dva menší tresty na každé straně (hradecký kapitán Smoleňák navíc obdržel osobní desetiminutový trest). Pardubičtí však měli dojem, že menších trestů pro domácí mělo být mnohem více.

„První třetina byla z naší strany ustrašená. Další dvě jsme byli jednoznačně lepším týmem. Ale hrozně se nadřeme na gól, neproměňujeme šance a to nás poslední zápasy sráží. Dvě třetiny jsme v jejich pásmu, ale bohužel z toho nemáme ani přesilovku. Ale to hlavní, co dneska rozhodlo, to komentovat nemohu, takže je to z mé strany všechno," prohlásil na pozápasové tiskové konferenci hlavní trenér Dynama Richard Král.

Sudí nezkritizoval přímo, jen naznačil. Ale i to je herním řádem zapovězeno, takže předseda disciplinárky Viktor Ujčík musel konat.

„Vzhledem k tomu, že při (Králově) vystoupení pro sdělovací prostředky došlo k porušení ustanovení herního řádu extraligy ukládajícího klubům povinnost zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmu ani funkcionářů jakkoliv nehodnotil výkon rozhodčích, potrestal předseda disciplinární komise klub HC Dynamo Pardubice finanční pokutou v předepsané výši 10 000 Kč," stojí v tiskové zprávě.

A stejnou sumu musejí Pardubice zaplatit i za chování svého sportovního ředitele Dušana Salfického. Ten po skončení druhé třetiny stejného utkání rozhodčí vulgárním způsobem verbálně napadl při odchodu z ledové plochy.

Zleva Kelly Klíma z Hradce Králové a brankář Pardubic Milan Klouček.

David Taneček, ČTK

„Vyžádané záznamy z bezpečnostní kamery klub s odvoláním na to, že z důvodu probíhající montáže reklamního prstence nebyla v provozu, nepředložil, Dušan Salfický nicméně tuto skutečnost potvrdil a uznal, že jeho jednání bylo chybou," uvedla disciplinárka.

Při stanovení desetitisícové pokuty Ujčík přihlédl k tomu, že Salfický chybu uznal a že za podobné jednání nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.