Obrovský úspěch! jásají v Třinci nad splněním jednoho z předsezonních cílů

Hokejisté Třince se jako první z českých celků kvalifikovali do příštího ročníku Ligy mistrů. Aktuální lídr Tipsport extraligy již nemůže po základní části soutěže skončit hůře než druhý, a právě první dva kluby po skončení dlouhodobé fáze extraligy získají místenku v Lize mistrů. Třetí český zástupce bude znám po skončení play off tuzemské nejvyšší soutěže.

„Jsem rád, že jsme se kvalifikovali. Chtěl bych pogratulovat celému týmu," prohlásil pro oficiální stránky Ocelářů jejich sportovní ředitel Jan Peterek. Třinec se do Ligy mistrů dostal už posedmé, chyběl jen v jediném jejím ročníku. Nejdále prošel v sezoně 2017/18; do semifinále.

„Považuji to za obrovský úspěch organizace. Splnili jsme tím jeden z předsezonních úkolů, které nám dalo nejvyšší vedení klubu. Těšíme se, že si po roční pauze znovu zahrajeme proti nejlepším týmům Evropy. Pro nás je to čest a zároveň velká zodpovědnost reprezentovat Oceláře v této prestižní soutěži," těší Peterka.

Oceláři si spolu s Libercem a Spartou měli Ligu mistrů zahrát i loni, soutěž ale byla kvůli koronavirové pandemii zrušena.

To už by se nyní nemělo opakovat a Třinec čeká pořádná porce zápasů. „Bude to náročné! Příští sezona je olympijská, takže je třeba v termínové listině počítat s kvalifikací na olympijské hry a také se samotným turnajem. Navíc se rozšíří extraliga o jednoho účastníka a tím pádem nám přibudou další utkání," vypočítává třinecký sportovní ředitel.

Už ve čtvrtek večer si může jako druhý český celek zajistit start v Lize mistrů Sparta. Pokud jakýmkoliv způsobem porazí doma Litvínova, bude mít jistotu, že po základní části extraligy skončí nejhůře druhá.