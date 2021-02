Hořava nemá za náhodu, že Sparta doma rozdává body. Hübl se divil ceremoniálu uprostřed zápasu

„Není to náhoda, všechny tři porážky měly stejný rukopis. Začneme špatně, nabídneme soupeřům vyložené šance a oni nás za to trestají. Pak si myslíme, že to nějak doženeme, jenže to je dost naivní," řekl trenér Miloš Hořava. „Zase jsme zabrali pozdě, těžko se pak skóre otáčí."

Únorové domácí ztráty proti celkům ze spodních pater tabulky vzdalují sparťany od Prezidentského poháru pro vítěze základní části. Pokud Třinec v pátek zaboduje v Hradci Králové, tak si může v neděli v pražské O2 areně ve vzájemném měření sil už zajistit trofej.

Spartu ještě ničí soužení gólmana Machovského, který potřetí z posledních čtyř utkání, do nichž nastoupil, nedochytal ani první třetinu. „Je to pro něj krajně nepříjemné, ale měl jsem pocit, že mužstvo Machyho zase nechalo ve štychu," naštvalo kouče.

Když už Machovský v brance přece jen vydržel celých 60 minut jako v pátek s Olomoucí, nedokázali jeho spoluhráči vůbec skórovat. „Musí předvést, že má dost silnou sebedůvěru. Jedničku pro play off už teď určovat rozhodně nebudeme," doplnil Hořava.

Daleko spokojenější byl po vítězství 4:2 Litvínov, jenž se nechce vzdát naděje na posun do elitní osmičky, což by mu zajistilo vstup do play off na vlastním ledě. Viktor Hübl se přihrávkou na úvodní gól navíc osamostatnil v čele historického pořadí produktivity nejvyšší soutěže, už má na kontě 809 kanadských bodů.

V té chvíli při rozehraném zápase nakráčela na led trenérská dvojice hostů Vladimír Országh, Václav Sýkora a předala překvapenému 42letému útočníkovi pamětní litvínovský dres s číslem 809. „Vůbec jsem nevěděl, že mají něco takového přichystáno. Ještě jsem byl plný emocí z vedoucí branky a snažil se soustředit na hokej, najednou do toho přišel takový ceremoniál," divil se Hübl. „Vanta si to zasloužil, je ikonou extraligy," mínil litvínovský kouč.

„Vím, že při rekordech NHL takhle přerušovali zápasy kvůli Gretzkému. S ním se vůbec nechci srovnat, jen mě napadlo, že on měl u toho diváky, pro mě to bylo v prázdné hale trochu smutnější," přiznal hráč. „Možná ale dobře, že už se moje kanadské bodování nebude tolik řešit. Radost z výhry na Spartě mám velikou. Hodně nám pomohlo, že jsme dali v úvodní čtvrthodině tři góly a pak hráli až do konce poctivě dozadu," dodal Hübl. (kez)