Dozvuk vyhroceného derby! Pardubice uspěly jen s jedním ze šesti podnětů, za napadení sudího samy přišly o útočníka

Bez svého kapitána nastoupí v pátečním utkání 48. extraligového kola proti lídrovi tabulky z Třince hokejisté Hradce Králové. Čtyřiatřicetiletý útočník Radek Smoleňák od disciplinární komise soutěže obdržel stopku na jeden zápas za seknutí do slabin obránce Marka Ďalogy v úterním derby s Pardubicemi. Jedno utkání (dnes v Mladé Boleslavi) si pak za napadení čárového rozhodčího nezahraje forvard Dynama Patrik Poulíček.

Dynamo po vyhrocené dohrávce 6. kola podalo k disciplinárce hned šest podnětů na hráče Hradce Králové, předseda komise Viktor Ujčík ale nakonec uznal jediný.

A to právě Smoleňákův zásah do rozkroku Ďalogy v prostřední třetině, který rozhodčí Šír s Jeřábkem přehlédli a kapitána Mountfieldu netrestali.

"Smoleňák se dopustil zřejmého zvednutí hole směrem nahoru a seknutí do protihráčových slabin. Vzhledem k tomu, že hráč je za své jednání – včetně způsobu použití hole – zodpovědný, byl zákrok vyhodnocen jako sekání a Smoleňák potrestán nepodmíněným zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání," uvedl Ujčík a přihlédl k tomu, že Smoleňák nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a že Ďaloga utkání bez zranění dokončil.

U zbylých pěti podnětů naopak Ujčík řízení zastavil.

„Zákrok hráče Smoleňáka na Jakuba Nakládala byl veden na protihráče, který byl podle pravidel v držení kotouče, bez toho, že by se Smoleňák před ním odrazil nebo zvedl ruce, a ani k němu nedošlo v nebezpečné vzdálenosti od hrazení. Vzhledem ke způsobu provedení spadá jeho případné potrestání do pravomoci rozhodčích," prohlásil Ujčík.

Dodatečně trestán nebude ani Zdeněk Čáp za zákrok na Mateje Pauloviče. „Byl veden čelně na protihráče, který byl v přímém držení kotouče, a to nikoli ve vysoké nájezdové rychlosti a bez toho, že by se Čáp před ním odrazil nebo zvedl ruce. Vzhledem ke způsobu provedení spadá jeho případné potrestání do pravomoci rozhodčích," vysvětlil šéf disciplinárky.

"Zákrok Filipa Pavlíka na Jana Zdráhala byl zase veden na protihráče, který byl podle pravidel v držení kotouče. Pavlík před ním cíleně snížil těžiště, aby soupeři zabránil v postupu za nastřeleným kotoučem, je však zřejmé, že při střetu nedošlo k zásahu kolena, nýbrž stehenního svalu. Skutečnost, že Zdráhal utrpěl podle zápisu o utkání po střetu zranění kolena, proto nelze uvést do přímé příčinné souvislosti se zákrokem," shledal Ujčík.

Dvakrát pak Pardubice upozornily na počínání hradeckého obránce Richarda Nedomlela. Nejprve na jeho zákrok na Luboše Horkého.

„Zákrok nebyl veden ve vysoké nájezdové rychlosti ani mimo zorný úhel protihráče, Nedomlel se před ním neodrazil a v době střetu držel ruce u těla. Zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, vzhledem ke způsobu provedení nicméně spadá jeho případné potrestání do pravomoci rozhodčích," odpálkoval i tento podnět Ujčík.

Stejně jako prý Nedomlel nepřihrál pád po souboji s Tomášem Zohornou. „Neshledal jsem snahu ovlivnit úsudek rozhodčích, neboť k jeho pádu na ledovou plochu došlo v důsledku předchozího zákroku Zohorny, který ho ve snaze zabránit mu v postupu za kotoučem zasáhl do pravé nohy," doplnil Ujčík.

Předseda disciplinární komise řešil i jednání pardubického Patrika Poulíčka, jenž deset vteřin před koncem stejného utkání po prohraném vhazování nejdříve narazil a následně holí odstrčil čárového sudího.

„Čárový rozhodčí, jak je v podobných situacích běžné a předvídatelné, couval směrem k hrazení. Zatímco v prvním případě šlo o přirozený kontakt ve snaze postupovat za kotoučem, ve druhém případě hráč vědomě a se zjevnou časovou prodlevou zasáhl holí drženou v obou rukách rozhodčího,“ shledal Ujčík po prostudování videozáznamu.

Poulíčkův zákrok vyhodnotil jako napadání rozhodčích sedmadvacetiletého útočníka Dynama potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání. Při stanovení výše trestu Ujčík přihlédl k tomu, že Poulíček nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a že čárový rozhodčí neutrpěl v důsledku jeho jednání zranění.