Dostáváme se do pohody, těší útočníka Kuska čtvrté vítězství hokejistů Komety v řadě

„Výhry nad silným soupeřem si hodně ceníme. Zdá se, že jsme se sladili a dostáváme se do pohody. Jednotlivé lajny si sedají a výborně nám chytají brankáři Vejmelka i Klimeš. Ke zbývajícím utkáním základní části extraligy se snažíme přistupovat tak, jako by šlo už o play off," tvrdí útočník Silvester Kusko, který před druhou pauzou zvýšil náskok Komety na 3:0. „Po Schneiderově přihrávce jsem už jen uklidil puk do skoro prázdné branky," usmívá se.

Vedení 3:0 po první části dostalo Brňany na koně. „V dalším průběhu jsme se snažili hrát jednoduše. Dařilo se nám dostávat puky z naší obranné třetiny," těší Kuska, který se v závěru po nevybíravém faulu libereckého Vitáska na Klepiše pustil do křížku s vyhlášeným bijcem Jaroslavem Vlachem. „Byl to podle mě nefér hit. Já se moc ani nedíval, s kým se peru. Čárový sudí nás ovšem záhy oddělil, a tak ani k žádné pořádné rvačce nedošlo," líčí.

Brněnský asistent Jan Zachrla uznal, že si Bílí Tygři vynutili od druhé třetiny optickou převahu. „Jenže my jsme měli v té době už komfortní náskok. Pokryli jsme střední pásmo a hrozili jsme z rychlých brejků," zamlouvá se mu velká zodpovědnost svých svěřenců. „Je vidět, že se blíží vyřazovací boje. Kluci se na ledě snaží přesně plnit úkoly, které dostanou. A je dobře, že se v duelu s Libercem přidaly střelecky k obvykle produktivní elitní Holíkově formaci i další útočné řady," zamlouvá se Zachrlovi.

Kouče Bílých Tygrů Patrika Augustu nazlobila hodně nepovedená úvodní dvacetiminutovka jeho mužstva. „Hned po úvodním buly jsme hrubkou darovali Kometě vedoucí gól. Oklepali jsme se z toho, avšak Brňané potrestali další dvě naše chyby na útočné modré čáře," stýská si. „Sice jsme pak Kometu zatlačili, ale proti její defenzívě jsme se těžko prosazovali. Branku na 1:3 jsme vstřelili pozdě, na obrat už nebyl čas," má jasno.

Liberečtí si prohrou notně zkomplikovali boj o elitní čtyřku, která bude znamenat po skončení základní části extraligy přímý postup do čtvrtfinále. „Na čtvrtý Hradec ztrácíme bod. Zbývají ještě čtyři kola, čtvrté místo je stále naše meta," říká Augusta rezolutně.