Bitva o Prezidentský pohár nadchla. Sparta nechtěla, aby se emotivní závěr zvrhnul v divočinu

Oba týmy se spolu v pražské O2 areně utkaly znovu po devatenácti dnech a opět uspěli Pražané. Jenže zatímco před necelými třemi týdny kvalita zápasu dvou nejlepších týmů soutěže zklamala, nyní tomu bylo naopak. Utkání ve vysokém tempu nechyběly pohledné kombinace ani emoce. Bylo jasně patrné, že play off se blíží.

„Po delší době jsme odehráli opravdu skvělý zápas proti kvalitnímu soupeři. Vítězství to samozřejmé umocňuje, ale z obou stran se mi hokej moc líbil," liboval si trenér Miloslav Hořava, že Sparta ukončila sérii tří domácích proher, a navíc si po Třinci zajistila účast v příštím ročníku Ligy mistrů, protože po 52 kolech základní části už nemůže skončit horší než druhá. „Pro náš klub je postup do Ligy mistrů skvělá zpráva. Chceme se v této soutěži ukázat," neskrývá Hořava.

Spatanští hokejisté oslavují gól proti Třinci.

Michaela Říhová, ČTK

Tím hlavním ale nyní pro Pražany je, že jsou stále ve hře o Prezidentský pohár. Sice na Oceláře ztrácejí bod, takže situaci nemají ve svých rukou, ale tlak na lídra soutěže vytvořili. Navíc při případné bodové shodě hovoří ve prospěch Sparty lepší bilance ve vzájemných zápasech.

Na koho narazí v posledních třech kolech Den Sparta Třinec Úterý Č. Budějovice - venku Č. Budějovice - venku Litvínov - doma Pátek Brno - doma Ml. Boleslav - doma Neděle Ml. Boleslav - doma Č. Budějovice - venku

„Celých 60 minut jsme hráli dobrý hokej a jsme rádi, že jsme se přiblížili prvnímu místu. Bude to boj a nevzdáváme se. Z posledních tří zápasů hrajeme dva doma a budeme se snažit urvat co nejvíc bodů. Uvidíme, jak to nakonec dopadne," hlásí Michal Řepík, jenž v neděli první gól Sparty vstřelil sám, druhý připravil pro Sobotku a s rovnými 50 kanadskými body (25 tref a stejný počet asistencí) je nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Spartě se dokonale podařilo ubránit elitní útok Ocelářů Martin Růžička, Petr Vrána, Matěj Stránský, který je obvykle největší zbraní Třince. „Víme, jak silná ta jejich lajna je, takže všechny naše čtyři formace si jí všímaly. Snažili jsme se jim to znepříjemnit a jsem rád, že nám nedali žádný gól," potěšilo Řepíka.

„Dnešní prohru beru trošku na sebe, protože první dvě třetiny jsem klukům moc nepomohl. Delší dobu se nám nedaří přesilovky, musíme je zjednodušit. Na Spartě jsme se v nich zbytečně brzy zbavovali puků," kál se Stránský, se 32 góly nejlepší střelec probíhající extraligové sezony.

Třinec dvakrát dokázal smazat jednogólový náskok domácích a na začátku třetí třetiny se mu to málem podařilo i potřetí, jenže obrovský závar před brankářem Salákem Sparta přečkala. I díky Řepíkovi, jenž při zakončení Romana do odkryté klece pomáhal svému gólmanovi zakleknutý v brankovišti.

Vladimír Sobotka ze Sparty dává druhý gol Sparty Jakubovi Štěpánkovi z Třince.

Michaela Říhová, ČTK

„Předtím jsem to trošku pokazil, když jsem nevyhodil puk z obranné třetiny, tak jsem se aspoň takhle snažil zabránit gólu," usmál se Řepík, jehož v závěru zápasu nevybíravě sekl zezadu do nohy Marcinko. Rozhodčí Hodek s Hejdukem ale faul při sparťanské přesilovce neviděli, a tak slovenského forvarda nevyloučili.

„Postavil jsem se a dostal hokejkou do kosti do kolene. Bylo to nepříjemné, ale žádnou tragédii z toho dělat nebudu. Je to boj a v play off nic jiného neočekávám. Emoce k tomu patří," říkal Řepík k vypjatému závěru, během kterého mimo jiné třinecký Chmielewski píchnul sparťana Košťálka holí do rozkroku, za což vyfasoval menší trest.

„Nechtěli jsme, aby se to v závěru zvrhlo, proto jsme se nechtěli prát a nic riskovat. Jen jsme říkali rozhodčím, aby si to pohlídali. Závěr byl trošičku vyhecovaný, ale to je normální," věděl Hořava.

Brankář Sparty Alexander Salák hovoří s rozhodčím během utkání s Třincem..

Michaela Říhová, ČTK

Že na ledě byly vidět emoce, si pochvaloval autor druhého gólu Sparty Vladimír Sobotka. „Každý hráč má takové zápasy rád, když se to pošťuchuje před bránou nebo je to vyhrocené.

Vedli jsme a věděli, že si nemůžeme dovolit stupidní faul, kterým bychom Třinci dali v závěrečných minutách šanci vrátit se do zápasu," uvedl Sobotka.

Třinecké prohra 2:4 mrzela i proto, že v zápase nepodali špatný výkon a nebyli o moc horší než Sparta. „Nesehráli jsme špatný zápas, ale počítá se výsledek a máme 0 bodů. Jsme zklamaní, ale hodíme to za hlavu. Máme přes sebou tři zápasy a šance na Prezidentský pohár stále ve svých rukou," ví kouč Ocelářů Václav Varaďa.