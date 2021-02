Jak Plzeň málem šokovala lepší Liberec. Dalo by se říct, že bychom loupili, pověděl Gulaš

Oddychli si. A pořádně. Liberec porazil Plzeň 2:1 po prodloužení a tři kola před koncem základní části se vrátil do elitní čtyřky o jeden bod před Hradec Králové. Bílí Tygři tým ze západu Čech přestřílel v poměru 43:20, přesto málem neměli nic. „Sahali jsme po třech bodech, což by pro nás bylo skvělé. Dalo by se říct, že bychom tady loupili,“ uznal plzeňský tahoun Milan Gulaš.

Do konce poslední třetiny zbývaly 2 minuty a 27 vteřin, když na trestnou lavici putoval za sekání Michal Birner. A když časomíra ukazovala 81 vteřin do konce, k Birnerovi se za podrážení přidal Ronald Knot. 54 vteřin měli hosté výhodu dvojnásobné přesilové hry. Ke zužitkování jim však nepomohl ani oddechový čas, který si vybrali.

„Bod je určitě málo. Celý zápas jsme tahali za kratší konec, nedokázali jsme chytit liberecké tempo. Na druhou stranu, přestože jsme měli tolik vyloučených hráčů, podařilo se nám jejich přesilovky ubránit, byť to v některých fázích hodně hořelo. Když jsme pak přesilovku ke konci dostali my, nedokázali jsme ji bohužel zužitkovat, což je velká škoda," litoval Gulaš, jenž se na led vrátil po pětizápasové pauze. 27 vteřin dlouhou přesilovku 5 proti 3 pak hosté promarnili i v první minutě prodloužení.

„Dvakrát jsme dostali nalito a mohli v přesilovce 5 na 3 rozhodnout," dobře věděl kouč Plzně Ladislav Čihák.

Autor rozhodujícího gólu v zápase proti Plzni Michal Bulíř z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Všechny velké šance hostů pochytal Jaroslav Pavelka. „Klobouk dolů před kluky, co hrají oslabení a před Jardou Pavelkou v bráně, který to neskutečně zavřel a kluci to odmakali a puky vyházeli ven. I když nějaké šance Plzeň měla, Jarda je pochytal. To nám překlopilo zápas v prodloužení na naši stranu," liboval si Michal Bulíř, který ve třetí minutě prodloužení dramatický finiš utnul.

„Nabrali jsme rychlost s Lencíkem (Lencem), rychle přešli k nim do pásma podél mantinelu. Lencík si krásně najel na osu, periferně jsem ho viděl a prohodil mu to. Jak pak objížděl bránu, čekal jsem, že by to mohl vracet před branku. Jel jsem tam s hokejkou na zemi, kdyby to tam šlo a naštěstí to skončilo gólem," popsal Bulíř vítěznou trefu znamenající dodatečný bod.

Brankář Plzně Dominik Pavlát po inkasování rozhodujícího gólu v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

„Škoda, že nemáme tři body, ale i ty dva mohou být hodně důležité, a nakonec mohou rozhodovat. Jsme rádi, že jsme prodloužení zvládli a bod navíc překlopili na naši stranu. Cenná výhra je teď v závěru každá. Je vidět, že zápasy se blíží stylu play off, kde se bude hrát podobný hokej," uzavřel Bulíř.