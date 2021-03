Sparta si s chutí zastřílela a vede tabulku! Plzeň měla nabito, Boleslav slaví důležitou výhru

V bitvě o Prezidentský pohár mají po úterní výhře v rámci 50. kola Tipsport extraligy navrch hokejisté Sparty. Ti vyhráli na ledě Českých Budějovic 7:2 a přeskočili v tabulce Třinec. Oceláři ale duel s Litvínovem kvůli tragédii v rodině jednoho z domácích hráčů odložili. Plzeň si s chutí zastřílela proti Zlínu a brala výhru 7:0, což ji nechává ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off. Karlovy Vary zvítězlly nad Libercem 3:2, Mladá Boleslav si v souboji adeptů na přímý postup do čtvrtfinále poradila s Hradcem Králové 4:2. Vítkovice přehrály pardubické Dynamo 5:3. Brno doma prohrálo s Olomoucí 2:3 v prodloužení.