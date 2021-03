Střelec Boleslavi před klíčovou bitvou: Jsme odhodlaní, necháme tam všechno

V případě výhry si Bruslaři před posledními dvěma koly výrazně upevní pozici v první čtyřce extraligy, která zaručí jistotu čtvrtfinále i pár dnů příjemného oddechu.

„Bavili jsme se o tom v pondělí v kabině. Teoreticky by se o ní mohlo rozhodnout. Jsme odhodlaní, necháme tam všechno," hlásí s 24 zásahy nejlepší šutér Středočechů. Tuší hokej jako v play off a souboj o každý centimetr plochy. „Přijedou určitě se zabezpečnou defenzivou, bránit střední pásmo a čekat na naše chyby. Bude to i vyhrocený, jim taky jde o hodně," prohlásil sedmadvacetiletý křídelník.

Pro Bruslaře jsou Východočeši oblíbeným sokem. S Mountfieldem prohráli jediné z předešlých šesti utkání a doufají, že pozitivní bilanci ještě vylepší. „Asi na ně zahrát umíme, vždycky dokážeme výsledek přelomit na naši stranu. Snad to potvrdíme," přeje si Šťastný. Byť se chystá na šichtu.

David Šťastný z Mladé Boleslavi překonává plzeňského brankáře Dominika Frodla. Radek Petrášek, ČTK

Hradečtí patří v oslabení pod Růžičkovým velením k nejlepším v soutěži. Právě přesilovky přitom mohou vpodvečer sehrát klíčovou roli. „Moc nám nefungují, v posledních zápasech se ale zlepšení objevilo. Když se nám nějaká naskytne, musíme se na ni stoprocentně zkoncentrovat a dát gól," říká.

Bruslaři, kteří si před pátým Hradcem drží dvoubodový odstup, dychtí po výhře. I proto, že je ve víkendovém finiši čeká lopota. V pátek vyjedou na led Třince, o dva dny později vyzvou domácí Spartu, dalšího adepta na zisk Prezidentského poháru. „Těžkej los! Ale se Spartou i Třincem jsme v sezoně sehráli dobré zápasy. Celou sezonu se pohybujeme nahoře, byla by obrovská škoda, kdybychom ze čtyřky nakonec vypadli. Věřím, že ji uděláme," burcuje Šťastný.

Brankář Mountfieldu HK Marek Mazanec.

David Taneček, ČTK

Právě na něj Boleslavští dost spoléhají. V probíhajícím ročníku se proti Hradci prosadil dvakrát, gól vstřelil Mazancovi i jeho brankářskému parťákovi Lukešovi. Má skvělou fazónu, věří si a pálí jako u Verdunu. Extraligové maximum 14 gólů ze základní části pokořil už na konci prosince, čímž vyhrál letní sázku s otcem své přítelkyně, jenž v Liberci vlastní restauraci. Za překonání mety mu slíbil pro něj i spoluhráče po sezoně lahodné pohoštění.

„Chtěl mě spíš vyhecovat, což se mu povedlo. Už jsem mu psal, když se mi to podařilo. On má velkou radost, že mi to tak šlape. Na výhru se ale těším. Snad nám to opatření dovolí. Už jsem říkal pár klukům, že bych je pozval," culí se Šťastný.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>