Pár tréninků a zpátky do hry. Jsem starý, tělo už nic nevydrží, říká Roman Polák

„Je to super. Jsme moc rádi, že je zpátky. Kromě toho, že je to strašně silný hokejista s velkým přehledem, je to i velká radost s ním hrát," vykládal dvougólový střelec proti Pardubicím Dominik Lakatoš.

Polák zvládl po pauze odehrát téměř jedenadvacet minut, připsal si čtyři hity, jeden blok a jednu střelu. Byl ale také u dvou inkasovaných gólů. „Začali jsme trošku pomaleji, nebyli jsme dostatečně aktivní. Od druhé třetiny se to už zlepšilo. Hodně jsme chodili do přečíslení, udrželi jsme se na puku v jejich pásmu a dobře jsme i bruslili. Tím jsme je donutili k faulům a pomohli si dvěma využitými přesilovkami. To nás trošku nakoplo," popisoval Polák.

Právě využití přesilovek označil za klíčový aspekt případného úspěchu v blížícím se play off. „Speciální týmy jsou strašně důležité. Jak v oslabení, tak v přesilovkách. Když nám to obojí půjde, bude jenom dobře," nastínil 34letý bek.

Třísla? Šel jsem do toho naplno

Zraněná třísla, kvůli nimž vynechal třináct zápasů, nijak nešetřil. „Šel jsem do všeho naplno. Jsem starý a tělo už stejně skoro nic nevydrží, takže nebylo potřeba nic zkoušet. Ale bylo to myslím dobré. Cítil jsem se dobře. Dal jsem si i pár tréninků s týmem, to mi hodně pomohlo. Máme ještě dva zápasy do konce základní části. To by k tomu, abych se ještě víc rozehřál a dostal do sebe zase pohodu, mělo stačit," vykládal Polák.

Zleva Roman Polák a brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Předkolo startuje příští středu a Vítkovice se v něm mohou střetnout právě s Pardubicemi. „Toho jsme si vědomi a taky jsme k tomu tak dneska přistupovali. Chtěli jsme ukázat, že na ně máme, protože doposud jsme s nimi třikrát prohráli. Ale v play off je všechno jinak. Nedíváme se zatím koho můžeme, nebo nemůžeme potkat. A osobně je mi i vcelku jedno. Až dostanu soupeře, tak se podle toho budu připravovat. Hrajeme tak, abychom vyhráli," upozornil Polák.