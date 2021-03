Pardubice si pojistily svého nejlepšího kanonýra

Rodáka z Toronta, jenž uplynulou sezonu působil ve švédské nejvyšší soutěži v HV71, sice Pardubice získaly až loni v listopadu už v rozehraném ročníku extraligy, přesto je nyní s 43 kanadskými body jejich nejproduktivnějším hráčem a s 20 góly šestým nejlepším střelcem celé soutěže.

„Anthonyho jsme angažovali pro jeho schopnost dávat góly. Z hráčů, které jsme měli v hledáčku, vyšel nejlépe. Naše očekávání naplnil a jsme rádi, že se mu u nás daří. Uplatnění opce bylo proto pro nás samozřejmostí," uvedl pro oficiální stránky Dynama jeho sportovní ředitel Dušan Salfický.

Máme pro vás dobrou zprávu, váš nový oblíbený hashtag #TondaJeBůh budete moci používat, věříme že často, i v příští sezoně! 🔴⚪🐴🏒🇨🇦💪 https://t.co/aKNQtDA9hk — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) March 3, 2021

„Líbí se mi, co se nám zde zatím podařilo a těším se na play off. Vždycky mám na sebe velké nároky, nemyslím si, že jsem ukázal vše, co dokážu. Skvěle se mi spolupracuje s Robertem Kousalem a Tomášem Zohornou, oba to jsou výtečně technicky vybavení hráči, kteří na sobě makají. Cítím se tu skvěle, jsou tu sympatičtí lidé a vyhlížím další rok," prohlásil Camara po prodloužení kontraktu.

Někdejšího juniorského reprezentanta draftoval v roce 2011 Boston jako 81. v pořadí, NHL si ale nikdy nez. Kromě české a švédské nejvyšší soutěže hrál rovněž v Dánsku, Německu, Rakousku a v kanadskoamerických nižších soutěžích.