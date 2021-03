Holaň je po izolaci zpátky na střídačce. U počítače jsem o týmu získal jiný obrázek, řekl

Aktuálně desáté Vítkovice mají stále šanci procpat se do první osmičky zaručující start předkola play off na svém ledě. A krok směrem vzhůru chtějí udělat už na Hané. „Je super, že se naše vítězná vlna nepřerušila, že mužstvo jelo dál, přestože jsem s ním nebyl. Je vidět, že kluci chtějí a výsledky tomu odpovídají," radoval se Holaň, který se k týmu připojil ve čtvrtek.

„Po pozitivním testu jsem se cítil naprosto v pořádku, ale brzy se to změnilo. Sedm dní jsem měl vysoké horečky až skoro k devětatřiceti stupňům. K tomu kašel, bolesti hlavy, bolesti zad, kloubů. Bylo to opravdu dost nepříjemné. Ale naštěstí jsem se z toho dostal. Kromě absence chuti a čichu a menší dušnosti se cítím dobře," popisoval průběh nemoci Holaň.

Nepříjemné pro něj bylo i to, že musel sedět pouze doma, na což 49letý kouč není zvyklý. „Pro mě tohle bylo hrozně těžké. Na druhou stranu mi to ale dalo zase trochu jiný obrázek o mužstvu. Dívat se na hru v počítači a trochu vzdáleně je jiný, ale také dobrý pohled. Takže jsem spojil dvě užitečné věci a získal i jiný náhled na naše zápasy," přiblížil vítkovický trenér.

Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu. Vpravo je autor branky Petr Fridrich.

Jaroslav Ožana, ČTK

Se zbylým trenérským týmem, který tvoří Radek Philipp a Roman Šimíček, byl v telefonickém spojení. A to i v průběhu zápasů. „Byli jsme v kontaktu po každé třetině. Řekli jsme si poznatky, které jsem viděl já, takže parádní po konzultační stránce. Určitě to ale nemohlo plnohodnotně nahradit přímý kontakt a mou účast na střídačce. A cítím, že tam je mé místo, ne doma v posteli a u počítače," svěřoval se Holaň.

Na nepříjemnou nemoc už Holaň myslet nechce. Své myšlenky upíná k posledním dvěma zápasům základní části extraligy v Olomouci (pátek 5. 3. od 18 hodin) a v neděli doma proti Liberci (17.20). „První osmička pro nás silnou motivací. Znamená to mít výhodu domácího prostředí v začátku série a v rozhodujícím zápase. To je veliké plus," připomněl Holaň, kterého těší, že se tým před blížícím se play off dává zdravotně do pořádku.

„Roman Polák je zpátky, to je jednoznačně skvělá zpráva. Kromě obránce Petra Gewieseho jsou všichni hráči v pořádku, což je velké plus směrem do dalšího výhledu," uvedl Holaň.

Těší ho také to, že nyní nemusí jeho tým příliš cestovat. Do Olomouce je to z Ostravy hodinka cesty a v neděli hrají Ostravané doma. „Zápasy jdou rychle za sebou a je dobré, že nemusíme hodně cestovat. Dají se tím ušetřit síly. V době, kdy se plánovaly přesuny zápasů ještě hluboko v sezoně, jsem byl zastáncem toho, abychom co nejvíce v závěru hráli doma. Nyní nám to může pomoct," připomněl Holaň.